Strasbourg le 27 aout 2015. Illustration tourisme et activités dans la ville. —

Contrairement aux idées reçues sur l'Alsace, tout n'est pas fermé le week-end de l'Ascension et en particulier à Strasbourg.

Accros au shopping, défenseurs de l'environnement ou fans de Dragon Ball Z et de BD, voici le programme concocté par « 20 Minutes » pour passer un chouette week-end.

Le week-end de l’Ascension arrive. Vous pensez faire le pont vendredi et vous vous demandez ce que vous allez faire à Strasbourg pendant quatre jours ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point sur les activités à faire en ville et dans les environs.

Du shopping dans le centre de Strasbourg

Avis aux accros au shopping, les commerces du centre-ville de Strasbourg seront ouverts ce jeudi 30 mai, jour de l’Ascension. Des animations seront également proposées place Kléber, à l’initiative des Vitrines de Strasbourg, l’association des commerçants du centre-ville. Comme l’année dernière, les acheteurs pourront retrouver la borne interactive où ils pourront se prendre en photo avec des accessoires en famille ainsi que la Roue de la chance, qui permettra de remporter 700 cadeaux et des chèques cadeaux entre 10 euros et 25 euros.

Une balade en bateau sur les eaux de la ville

Vous préférez profiter les activités nautiques ? Pas de problème, vous pouvez faire une balade en bateau électrique. L’un des douze bateaux de la société Marin d’eau douce, lancée en 2018 au pied du barrage Vauban vous emmènera sur les eaux de Strasbourg. Trois parcours sont possibles. Un « historique », un chemin aller-retour de six heures pour croiser la majorité des monuments Strasbourgeois. Un « nature », parcours 100 % vert et écolo, direction l’Ill, ses parcs, ses étangs et ses châteaux et enfin l’itinéraire « permis bateau ».

Une sortie au vert

Mieux manger, construire un monde en harmonie avec la nature, ça vous tente ? C’est en tout cas l’objectif de la Foire Eco Bio au parc des expos à Colmar, à partir du jeudi 30 mai. Pour sa 38e édition, 480 exposants vous proposeront leurs produits pendant quatre jours. Plus de 80 vignerons et des militants de différentes ONG environnementales seront également présents.

Une incursion dans l’univers geek du Japon

La Japan Addict Z revient les 1er et 2 juin. Depuis cinq ans, l’Association Kakemono organise ce grand rassemblement au Zenith de Strasbourg. Sur les stands et dans les allées, les visiteurs pourront retrouver tout ce qui fait le charme des univers geek et japonais : dessin animé, Cosplay, mangas, arts martiaux… Cette nouvelle édition à Strasbourg mettra à l’honneur les 30 ans de la sortie de Dragon Ball Z. Les visiteurs pourront également se familiariser avec l’univers étrange des Yokaï.

Plongez dans l’univers de la bande dessinée

Strasbulles revient ce week-end. Ce festival de BD se tiendra les 1er et 2 juin 2019 sur la Place Kléber à Strasbourg. Au programme de cette 12e édition, de nombreuses expositions, rencontres et animations. Des auteurs et illustrateurs seront présents à la rencontre des passionnés de BD. Cette année, le parrain du festival est Riff Reb’s, dessinateur et scénariste. Le Danemark sera l’invité de choix cette édition, avec notamment une exposition regroupant les œuvres de Lars Horneman, Peter Madsen, Sussi Bech, Peter Snejbjerg et Jesper Ejsing (à voir à l’espace Aubette).