SOCIETE La nouvelle plateforme lancée par le département du Bas-Rhin pour rapprocher employeurs et bénéficiaires du RSA constitue aussi une mine d’informations sur les usagers

Des formulaires de demande de RSA. (Illustration) — ALLILI MOURAD/SIPA

Le département du Bas-Rhin lance « Job Connexion », une plateforme numérique et une application en ligne pour mettre en relation les bénéficiaires du RSA avec les employeurs.

CV, informations de connexions… Les utilisateurs livrent une somme d’informations au département, qui pourrait potentiellement servir à surveiller l’activité des bénéficiaires du RSA.

Le département indique qu’il s’agit d’une collecte de renseignements pour optimiser la recherche d’emplois.

« Job Connexion » est la nouvelle plateforme lancée ce vendredi par le département du Bas-Rhin. Objectif affichée : mettre en relation les employeurs avec les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) bas-rhinois à la recherche d’un emploi. « Chaque jour, je rencontre des chefs d’entreprise qui me disent qu’ils n’arrivent pas à recruter, explique Frédéric Bierry, président du conseil départemental du Bas-Rhin. Cela m’est insupportable ».

Le lancement officiel de « Job Connexion » tombe à pic, quelques jours seulement après l’appel du premier ministre Edouard Phillipe à une « mobilisation générale » pour l'emploi au niveau national. Pourtant, avec un taux de chômage à 7,3 %, le Bas-Rhin se situe en dessous de la moyenne nationale, à 8,5 %. Sur le papier, l’équation semble simple : il y a 25.000 bénéficiaires du RSA pour 42.000 emplois non pourvus dans le département. La réalité du marché du travail est plus complexe : manque de formation et profil des candidats inadaptés pour les postes proposés peuvent expliquer cette situation.

Recherche d’emploi personnalisée et géolocalisation

Dans ce contexte, « Job Connexion » se veut un « outil supplémentaire pour permettre aux bénéficiaires du RSA de retourner à l’emploi », selon le président Philippe Bierry. Concrètement, en s’inscrivant sur la plateforme, l’usager peut créer son CV et effectuer une recherche d’emploi personnalisée en fonction de différents critères (compétences, zone géographique…) en quelques clics. Le département met également en avant la géolocalisation disponible sur l’application mobile.

En utilisant cette plateforme, l’usager donne ainsi une somme d’informations qui pourrait bien être une mine pour le département du Bas-Rhin, qui assume une politique volontariste pour contrôler les bénéficiaires du RSA. Les relevés bancaires de ces derniers sont déjà surveillés par le département. Les délégués du Défenseur des droits en Alsace ont d'ailleurs récemment alerté sur les cas de bénéficiaires privés de RSA à cause de dons de leurs parents.

Outil de surveillance ?

« Job Connexion » pourrait-il servir à pister les usagers ? « Dans l’absolu, cela pourrait devenir un outil de surveillance », reconnaît Jean-Pierre Aubert, chargé de projet au département. Avec ce système, nous avons accès à l’historique des candidats avec leurs tentatives de candidatures et à l’intégralité de leurs démarches », ajoute-t-il. Les conditions générales d’usage sur le site indiquent que « Job Connexion » est « conforme aux règles du RGPD » et que le bénéficiaire du RSA « donne l’accord de visibilité des données qu’il a saisi aux référents uniques ».

« On n’est pas dans la surveillance mais dans le renseignement, indique Jean-Pierre Aubert. Avec la plateforme, on va pouvoir aider les candidats à affiner leurs CV et préciser leurs recherches ». Au 6 mai, 261 bénéficiaires du RSA étaient inscrits sur « Job Connexion ». A terme, le département du Bas-Rhin espère atteindre les 4.000 reprises d’activité grâce à ce nouvel outil numérique.