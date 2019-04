Strasbourg fait-elle une chasse aux exclus ? Son maire, le socialiste Roland Ries, qui a signé jeudi 25 avril un arrêté anti-mendicité aujourd’hui contesté, s’en défend. « J’ai beaucoup réfléchi avant de prendre cet arrêté mais je ne pouvais pas rester sans rien faire », explique-t-il à 20 Minutes.

Trois secteurs spécifiques de la ville sont concernés par l’arrêté : la place du Marché-Neuf, la place du Temple-Neuf et la rue des Grandes-Arcades. Le maire indique qu’il s’agit d’une « expérimentation ». L’arrêté est valable du lundi au dimanche de 10 heures à 20 heures jusqu’au 30 septembre et du 23 novembre au 31 décembre de 10 heures à 20 heures Autrement dit, pendant la période estivale puis le marché de Noël, deux périodes charnières pour le tourisme à Strasbourg.

« Il ne faut pas faire de mauvais procès, avance Robert Herrmann, président de l’Eurométropole. Nous faisons face à un phénomène très préoccupant de mendicité agressive ». A en croire les deux élus, il ne s’agit pas de s’en prendre aux SDF et aux mendiants de manière générale. « Ce qui est visé, c’est ceux qui s’en prennent aux citoyens ou aux touristes en leur extorquant de l’argent de façon agressive ou violente », précise le maire Roland Ries.

Robert Herrmann rappelle que la ville a été régulièrement interpellée par des riverains et des commerçants des secteurs visés par l’arrêté. Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montrant l’agression d’une femme, tirée par les cheveux sur plusieurs mètres dans le Carré d'or de Strasbourg, avait suscité l’indignation en mars. Dans la foulée, des résidents avaient créé une page Facebook « Place du Marché neuf », avec des photos et des vidéos pour dénoncer cette situation, « à quelques mètres de la cathédrale ».

« Il y a des situations enkystées dans certains secteurs, déplore Robert Herrmann. Le président de l’Eurométropole évoque des « personnes profondément alcoolisées, des phénomènes de groupes et des problèmes d’accès aux commerces ». Le maire Roland Ries avait pourtant déjà signé un arrêté anti-alcool en 2012, censé limiter les nuisances liées à la suralcoolisation sur la voie publique à Strasbourg.

La mesure provoque en tout cas des remous au sein du conseil municipal, jusque dans la majorité : l’adjoint en chargé du tourisme et du commerce Paul Meyer a carrément voté contre. La conseillère municipale écolo Edith Peirotes accuse même le président de l’Eurométropole d’avoir fait preuve de « sexisme ordinaire » lors de la séance : « Quand Robert Herrmann parle des violences faites aux femmes pour justifier son discours sécuritaire, il évoque les "p’tites" vendeuses qui n’osent plus rentrer seules », tweete l’élue. Ambiance.

