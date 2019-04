View this post on Instagram

Les ami(e)s je vais me retirer quelques mois des réseaux sociaux... Tout va bien rassurez-vous! Mais comme vous le savez j’ai juste besoin d’un vrai break en me coupant de pas mal de choses afin, premièrement, de « redescendre » après tout ce que j’ai vécu d’extraordinaire ces 15 dernières années, de me retrouver, de profiter simplement de la vie entouré de mes proches... J’ai beaucoup mis de côté ma vie perso toutes ces années pour être 100% dédié à mon métier/passion et vous donner, à vous, le meilleur de moi... Je vais donc partir quelques temps me mettre « au vert » de l’autre côté de l’atlantique et de là-bas commencer à travailler sur la suite, dans ma bulle, tranquillement, à mon rythme... Mes moindres faits et gestes ont souvent été épiés, publiés, commentés ces derniers mois alors vous allez sûrement lire pas mal de choses (bêtises?) sur une pseudo nouvelle vie etc... dans les mois à venir. Alors dîtes vous que ce n’est que pour faire vendre du papier ou générer des « clics »... La seule raison pour laquelle je mets le mode pause pour quelques temps c’est pour mieux vous retrouver... Travailler tranquillement de mon côté, loin, pour être focus sur ce que j’ai à faire: mes premiers pas d’acteur et le meilleur album de ma carrière... oui oui le meilleur, c’est dit, j’assumerai :) ... Partir pour mieux revenir... C’est aussi simple que ça... Vous allez me manquer... En attendant prenez bien soin de vous... A bientôt. On est ensemble ✊🏼 Avec le coeur... Toujours... Love you. Matt