Lancer le diaporama Manifestations sommet de l'Otan à Strasbourg le 3 et 4 avril 2009. — G. Varela / 20 Minutes

Cela s’est passé il y a tout juste dix ans, le 3 et 4 avril 2009 à Strasbourg, lors du soixantième anniversaire du sommet de l’Otan. La ville était bouclée, verrouillée même. Sur terre, dans les airs et sur l’eau. Des badges d’accès avaient été accordés aux résidents pour accéder à leur logement. Les appartements en « zone rouge » avaient été visités au préalable par les forces de police. Il fallait montrer pattes blanches.

Pénétrer dans la zone de l’hypercentre était devenu un véritable casse-tête, même « pour les badgés » et il fallait bien des détours pour accéder aux points d’entrée. Les drapeaux des militants pacifistes étaient interdits aux fenêtres, certains avaient été interpellés. Des volets devaient rester fermés, les écoles aussi, des policiers patrouillaient à cheval, les hélicoptères tournaient dans le ciel. Des batteries de missiles sol-air avaient même été installées autour de Strasbourg. Beaucoup de Strasbourgeois avaient finalement préféré fuir la ville, et dans les discussions il n’était pas rare d’entendre que « cela devait être finalement ce que désiraient les autorités »…

De graves violences

Si le sommet s’est déroulé sans anicroches, si la France a bien signé son retour dans le commandement militaire intégré de l’Otan, si Nicolas Sarkozy a pu rencontrer pour la première fois Barack Obama devant le Palais Rohan, tout ne s’est pas vraiment passé comme prévu.

Manifestations sommet de l'Otan à Strasbourg le 3 et 4 avril 2009. - G. Varela / 20 Minutes

Des black bloc, des anti-Otan, des anarchistes, des pacifistes… s’étaient également donné rendez-vous à Strasbourg. Un village anti-Otan avait été accepté par les autorités en périphérie lointaine de la ville, à la Ganzau. Mais cela n’a pas empêché certains d’ériger des barricades, affronter les forces de l’ordre, pénétrer dans les zones sensibles. Des affrontements violents avaient éclaté les jours précédents le sommet. Au Neudorf, à la Ganzau notamment avec des black bloc dont on commençait à découvrir, en France, la redoutable efficacité organisationnelle et destructrice. Près de 300 personnes avaient été interpellées. Le samedi 3 avril, c’est le quartier du Port-du-Rhin qui était le théâtre de graves violences. Des violences qui allaient finalement même empêcher des milliers de militants pacifistes de manifester, comme cela était initialement prévu et autorisé.

Manifestation sommet de l'Otan à Strasbourg le 3 et 4 avril 2009. - G. Varela / 20 Minutes

Au moment même où les femmes des présidents profitaient d’une visite privée de la cathédrale, l’ancien poste-frontière entre Strasbourg et Kiehl (Allemagne), la pharmacie, l’office de tourisme, des guichets de banques, et même l’hôtel Ibis, étaient incendiés, sans que les forces de l’ordre n’interviennent… Ce qui, dès le lendemain, créa la polémique et un sentiment d’abandon chez les habitants du Port du Rhin : le quartier avait-il été sacrifié pour gagner en tranquillité dans le centre-ville ? Depuis le quartier, qui a bénéficié de nombreuses aides, est complètement transformé et présente un tout nouveau visage et le sommet de l’Otan à Strasbourg n’est plus qu’un (mauvais) souvenir…