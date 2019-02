EDUCATION La ville de Strasbourg et le département du Bas-Rhin cherchent à identifier les sites qui pourront accueillir les futurs établissements scolaires

Strasbourg: A la recherche des meilleurs emplacements pour deux nouveaux collèges (Illustration) — Gilles Varela

Strasbourg aura deux nouveaux collègues, oui mais où ? Afin d’identifier les sites d’implantation possibles et les plus adaptés pour la création des deux futurs établissements scolaires, le maire de Strasbourg Roland Ries et le président du conseil départemental Frédéric Bierry ont visité plusieurs emplacements.

Les deux élus se sont rendus sur le site de l'ancien hôpital Lyautey (quartier du Neuhof), qui pourrait accueillir un nouveau collège en substitution de l’actuel collège Solignac, indiquent les collectivités. Ils se sont ensuite rendus dans le quartier du Port-du-Rhin où trois parcelles leur ont été présentées aux abords de la Citadellle, de Starlette et de la Coop pour la construction d’un collège dans le cadre du projet urbain des Deux-Rives.