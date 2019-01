Avec près de 1,3 million de passagers en 2018, l’aéroport de Strasbourg-Entzheim peut se targuer d’un trafic annuel en hausse de 7,4 %.

Des résultats qui confortent sa stratégie de développement du trafic low cost, des destinations vacances, mais aussi de l’aviation d’affaires.

Parfois décrié, « victime de on-dit », l’aéroport de Strasbourg Entzheim compte bien continuer à se défaire de « cette mauvaise réputation » qui voudrait que la ville, capitale européenne, soit inaccessible, notamment à cause de sa desserte aérienne. Avec succès, il continue d’enchaîner des résultats d’exploitation et de satisfactions positifs et de proposer de nouvelles destinations. Même s'il reste beaucoup reste à faire… Avec près de 1,3 million de passagers en 2018, l’aéroport peut se targuer toutefois d’un trafic annuel en hausse de 7,4 %. « Même si cette croissance est légèrement inférieure à la moyenne constatée les deux dernières années et qui tournait autour des 10,5 % », reconnaît Thomas Dubus, président du directoire de l’aéroport. Mais en continuant de développer son trafic low cost, les vols réguliers, de fréquences et en modernisant ses infrastructures, l’aéroport compte bien atteindre rapidement une altitude de croisière confortable.

Une stratégie du low cost payante

Pour atteindre l’objectif affiché d’1,6 million de passagers en 2020, l’aéroport compte continuer à développer le trafic low cost et les destinations vacances en s’appuyant sur les compagnies à bas coût comme Volotea. Après le « désengagement » de Hop sur Bordeaux, il est en effet devenu uns acteur majeur du trafic avec 36,6 % de part de marché. Soit une augmentation de près de 15 % du nombre de personnes transportées en un an. Elle se place juste derrière le groupe Air France cependant (43,5 %), qui bénéficie il faut le dire d’un petit coup de pouce avec des lignes subventionnées comme Amsterdam, dans le cadre du contrat triennal Strasbourg capitale européenne. Suit Ryanair (5 % de part du marché), Tunisair, Royal Air Maroc, Tassili airlines, Brussels airlines…

De nouvelles destinations, mais pas forcément celles attendues

Si les liaisons vers Toulouse, Bordeaux ou Amsterdam « font tourner la boutique », les destinations vacances ne sont pas en reste. « Avec plus de 50 destinations et 15 compagnies qui desservent l’aéroport avec des liaisons régulières, il est temps de passer les « on-dit », car les chiffres et les destinations sont là, souligne Thomas Dubus. Mais L’ouverture d’une ligne, c’est au moins cinq ans de travail. » En 2019, de nouvelles lignes vont voir le jour, être reprises, parfois par des vols réguliers, comme Lille en février, Munich en avril, mais aussi des destinations estivales. Cap sur Cagliari, Corfou et Tel Aviv, mais aussi Athènes en juin. Quant à l’épineuse question des « destinations espérées », tant par les fonctionnaires européens que les Alsaciens, comme Berlin, Londres, ou bien encore le HUB de Vienne, c’est dans les tuyaux mais il faudra encore s’armer de patience. « Il y a une concurrence très importante sur ses destinations, explique Thomas Dubus. Avec des concurrents très agressifs. Il faut attendre le bon partenaire pour proposer aux usagers une situation pérenne. Il faut avoir le bon opérateur, solide, avec des prix attractifs mais nous y travaillons. »

‼️NOUVEAU ! 😍A compter du mois de mai envolez-vous pour TEL AVIV ✈️ au départ de Strasbourg avec la compagnie ARKIA et du 08 juillet au 26 août avec la compagnie ISRAIR Informations et réservations dans votre agence de voyages ou sur : https://t.co/ktSfCc8PRO pic.twitter.com/vw1Ixr0W1C — Aéroport Strasbourg (@aeroport_sxb) January 14, 2019

L’aviation d’affaires aussi

Autre piste de développement, développer le trafic vers les villes secondaires européennes « afin d’avoir un réseau efficace. Nous mettons en place tout un service d’aviation d’affaires, pour répondre finement aux demandes des parlementaires, des industriels », se réjouit Thomas Dubus. Aussi, une nouvelle zone va voir le jour, avec un nouveau pavillon d’honneur, l’extension des parkings avions, la démolition des anciens bâtiments militaires peu engageants qui bordent l’aéroport. Elle devrait être livrée au plus tard début 2021. Côté grand public, l’accent va être également mis sur la sécurité des abords de l’aéroport, l’extension du parking P1, de nouvelles bornes de péage, de nouveaux commerces.

