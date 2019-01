Risques de coulées de neige et d’avalanches, la plus grande vigilance est de mise ce dimanche dans les massifs vosgiens…

De la neige, des températures qui remontent… Dans un communiqué, la préfecture du Haut-Rhin (Alsace) relaie une alerte de Météo France sur le risque de coulée de neige dans les massifs vosgiens. Cette dernière est reconduite pour les prochaines 24 heures.

« Des chutes de neige de l’ordre de 30 cm voire plus sont attendues d’ici demain soir sur les Crêtes. La limite pluie neige actuellement située à 900 m baissera progressivement pour atteindre en seconde partie de nuit prochaine les 200 m », indique le communiqué.

Les nouvelles chutes de neige attendues sur les hauteurs pourront provoquer des

Coulées de neige ou avalanches dans les pentes raides du massif vosgien.

« Il est donc appelé à la plus grande vigilance en zone de montagne et sur les routes y accédant », souligne la préfecture.

A la station de ski du Champ du Feu

D’autre part, pour ceux qui ont décidé de mettre le cap sur la station de ski du Champ du Feu (en Alsace au nord du massif des Vosges), le PC Routes CD 67 indique certaines restrictions d’accès. Ce dernier indique notamment que « pour préserver la sécurité des usagers et en raison de la formation de congères à cause du vent, la RD214 est barrée entre le grand Parking (carrefour RD214/RD414) et la Tour du Champ du Feu pour une durée indéterminée. »

G.V.