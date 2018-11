Blocage du 17 novembre: Faire le plein en Allemagne, une bonne idée ?

Dans une station service à Kehl, en Allemagne. Le 14 novembre 2018. — G. Varela / 20 Minutes

Pour faire face à l’augmentation des taxes sur les carburants en France, certains ont choisi d’aller faire le plein en Allemagne.

SI les prix des carburants ont augmenté dans les stations frontalières, des automobilistes français continuent de s’y rendre mais pour d’autres raisons.

Pas de rush de voitures immatriculées en France aux pompes des stations-service allemandes. Même si certaines stations, proches de la frontière Strasbourgeoise comme à Kehl accueillent majoritairement des clients français, ce n’est pas vraiment le prix de l’essence ou du diesel qui les attirent.

Ou tout du moins, plus maintenant. « Ce n’était pas le cas il y a quinze jours », assure Rodolpho, un quadragénaire occupé à faire le plein de son véhicule diesel après avoir fait ses courses dans un supermarché tout proche. « Dans cette même station (allemande), c’était 10 centimes de moins par litre, mais là, ça a beaucoup augmenté. » Même déception pour son « voisin de station », Pierre, venu avec une voiture familiale mais qui a finalement choisi de rebrousser chemin. Si Rodolpho dit comprendre la colère et l e mécontentement des gens, il reste mitigé sur cette mobilisation du 17 novembre qu’il explique par « un ras de bol » général. « De toute façon, ce n’est pas une histoire de centimes, de taxes sur le diesel », ajoute Rodolpho. « Je trouve même cela un peu peut risible par rapport aux problèmes écologiques. Mais il n’y a pas de visibilité. Ces taxes, ce n’est pas transparent. On dit que c’est pour l’écologie, mais on ne connaît pas l’utilisation réelle de cet argent. On n’y croit pas, ce n’est pas clair. »

Une taxe mal perçue

Même sentiment pour Davy, 29 ans, un Français qui traverse l’Allemagne au volant d’un vieux véhicule et qui dit « se foutre du prix du carburant. De toute façon il faut que je roule. C’est bien qu’on se mobilise, même s’il y a d’autres causes à défendre. L’Etat ferait mieux de s’en prendre aux groupes pétroliers ou aux sociétés russes qui balancent du mercure en Guyane. » La mobilisation des Français ? Silvia, Allemande, espère même « que les Allemands s’y mettent aussi. Ici on accepte tout, mais il n’y a que la rébellion pour se faire entendre même si au fond, ça ne sert à rien. Avant, il y a dix ans, ce sont les Allemands qui allaient faire le plein en France. »

Un avis que ne partage pas Ipek, une jeune femme qui se presse de faire le plein, avant d’aller faire ses courses : « Ce n’est pas le prix du carburant qui me fait venir ici, mais le DM parce que les produits cosmétiques, d’entretien, c’est beaucoup moins cher qu’en France. C’est ça qui me fait faire des économies. Mais je serai à la manif samedi, il y en marre des taxes. » Nathalie, 33 ans, s’affaire, elle aussi, à la pompe : « Je suis venue par contestation… et aussi pour m’acheter des cigarettes. Mais je ne veux pas payer ces "taxes prétextes" françaises. Il faut qu’ils comprennent que ce ne sont pas des primes à la conversion, des remises fiscales qui vont me persuader de ne pas manifester samedi. »

« C’est à cause des Français que ça augmente ici ! »

Thomas, Allemand, s’inquiète également du prix des carburants qui augmentent chez lui : « A force d’avoir une essence trop chère, les Français passent la frontière. C’est à cause d’eux que ça augmente ici ! C’est à cause des Français », s’indigne le trentenaire. Une plaisanterie ? Un fantasme ? A y regarder de plus près, force est de constater que le prix au litre est plus ou moins le même des deux côtés de la frontière (selon les stations), alors qu’à l’intérieur du territoire, dans des villes comme Berlin, Munich, ou Hambourg, le prix du diesel ou de l’essence, sont 10 à 20 centimes moins cher au litre… Une augmentation des prix à la frontière qui aurait une tout autre explication, selon une employée d’une station-service de Kehl. Une explication… météorologique. Selon l’employée, le manque de pluie empêcherait les pétroliers venus de Rotterdam de naviguer à certains endroits sur le Rhin. L’acheminement des carburants serait alors effectué par transports routiers alors que la demande augmente, justifiant ainsi un coût supplémentaire… Alors si la sécheresse s’en mêle…