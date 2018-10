Strasbourg: Emmanuel Macron attendu à la cathédrale dimanche, le centre-ville perturbé

Ici en République Tchèque, Emmanuel Macron est attendu à Strasbourg ce dimanche. Illustration — SIPA

A une semaine du 11 novembre 2018, Emmanuel Macron sera à Strasbourg (Bas-Rhin), ce dimanche en fin d’après-midi. Pour lancer une semaine de commémorations du centenaire de l’armistice de la Première Guerre mondiale le long de la ligne de front à travers onze départements du Nord-Est, il assistera à un concert en la cathédrale sur le thème de la paix européenne.

Aux côtés de Brigitte Macron et du président allemand Walter Steinmeier, il arrivera à 19h pour une cérémonie militaire sur le parvis de la cathédrale. Avant de prendre place à l’intérieur, trente minutes plus tard, pour la prestation des 80 musiciens de l’orchestre symphonique de l’Académie supérieure de Strasbourg. Puis d’être reçu, avec son homologue, au Palais Rohan.

Circulation, stationnement et piétons perturbés

Pendant ce temps, une partie du centre, sur la Grande Île et le quai des Bateliers, sera perturbée. Si le concert sera retransmis sur écran géant place du château (à ceux arrivés tôt, par le pont du Corbeau, et fouillés), plusieurs rues proches seront fermées aux piétons, à l’exception des riverains, leurs invités ou les clients des restaurants (aux terrasses fermées), suivant celles-ci.

La carte du périmètre de protection et des zones d'accès les plus restreintes dans certaines rues les plus proches de la cathédrale de Strasbourg pour la venue du président Emmanuel Macron avec son homologue allemand. - Document remis / préfecture 67.

Dans un périmètre de protection établi autour de la cathédrale, le stationnement des voitures sera aussi interdit de 1h à 23h50 ce dimanche (et même jusqu’à 15h, lundi, autour de la préfecture, plus loin), et la circulation limitée aux résidents. Aucun deux-roues ne pourra, non plus, se garer dans cette zone. De 15h à 23h, le parking Gutenberg ne sera accessible que pour sortir.