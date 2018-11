VIDEO. Alsace: De premières découvertes archéologiques dans l'ancien camp de concentration nazi du Struthof

Lancer le diaporama Alsace: Sondages archéologiques sur le site de l'ancien camp de concentration de Natzweiler-Struthof, dans le Bas-Rhin. — A. Ighirri / 20 Minutes

Dans le cadre de travaux de restauration, des sondages archéologiques ont été réalisés sur le site de l’ancien camp de concentration de Natzweiler-Struthof (unique camp de concentration sur le sol français) situé dans le Bas-Rhin. Une première en France. « C’est une démarche archéologique neuve. Mais c’est une archéologie de la douleur parce qu’on redoute toujours de découvrir des choses qui nous renvoient à l’horreur, débute Frédérique Neau-Dufour, directrice du Centre européen du résistant déporté (CERD). C’est un lieu compliqué, qui a eu une histoire avant, pendant et après le camp de concentration. »

Entre fin 1944 et 1949, le site était notamment devenu un centre d’internement destiné aux Allemands vivant en Alsace, aux Alsaciens soupçonnés d’avoir œuvré pour les nazis, puis aux autres Français condamnés pour collaboration. « Ça me fait penser à ce qui s’est mis en place à la Renaissance quand on a essayé de comprendre le corps humain. Pour le comprendre, il faut l’écorcher. Et ici, on essaye de comprendre le mécanisme interne », reprend Frédérique Neau-Dufour.

Le diagnostic archéologique, réalisé par Archéologie Alsace, vise en effet à mieux appréhender l’histoire des aménagements conservés en élévation et d’identifier la présence de structures disparues depuis. Pendant une semaine, cinq zones — 3.000 m² au total — ont été diagnostiquées : la terrasse de la nécropole nationale, le mirador numéro 4, le futur bloc sanitaire/régie (en amont de l’entrée au camp), le futur atelier/espace de stockage (zone pique-nique près du parking) et l’environnement de la chambre à gaz.

Cartouche de masque à gaz et boutons

Au niveau de la terrasse de la nécropole nationale par exemple, le sondage archéologique a permis de mettre en évidence les vestiges d’une baraque administrative de la SS, vraisemblablement détruite avant 1950. Il n’en reste que très peu d’éléments : « On pensait trouver beaucoup plus de vestiges, reconnaît l’archéologue Alexandre Bolly. Le terrain a été bien râpé et sur une grande profondeur. » Et puis, il faut le rappeler, les sondages archéologiques ne sont pas aussi importants que des fouilles.

De petits éléments y ont tout de même été découverts et mis sous vitrine : des boutons de culotte, de chemises, caractéristiques de l’uniforme allemand, des couteaux, des fourchettes, des fragments de gamelles, de la vaisselle en faïence, du petit matériel électrique, une pipette en verre, une plume de stylo intacte et quelques pièces de monnaie (des pfennig de la république de Weimar). Sur la zone sondée, restent encore des briques, bouts de poteaux, quelques traces de fosses, des éléments de canalisation.

Sur les autres zones, les trois archéologues missionnés ont par ailleurs découvert « des vestiges visuellement pas parlants mais intéressants : de blocs de pierre bien alignés, à plat, qui nous a fait penser à l’ancienne route qui menait au camp. On a retrouvé des documents montrant les détenus sur ces travaux préparatoires de la route », explique Alexandre Bolly. A côté de la chambre à gaz, une cartouche de masque à gaz a été retrouvée. « Même s’il y a très peu de chose, c’est déjà énorme. Parce que ça donne chair à des personnes sur lesquelles on a peu travaillé. Ça nous incite à travailler sur les bourreaux », conclut Frédérique Neau-Dufour.