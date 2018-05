Un spectaculaire incendie a ravagé une partie du parc d'attractions Europa-Park samedi. Les quartiers scandinave et hollandais, deux des plus anciens et appréciés du parc, ont été quasiment détruits.

«20 Minutes» a demandé aux internautes de raconter leurs souvenirs de ce parc. Pour l'une d'entre eux, voir ce quartier détruit «m’attriste énormément. On est beaucoup à avoir cette fameuse photo avec notre tête dans la gueule du requin suspendu dans cette allée où on s’arrêtait pour manger une glace».

« J’suis désolée d’vous dire ça mais j’suis quand même plus attristée par la disparition du quartier scandinave à Europa-Park que par la mort de Johnny », lâche cette jeune fille sur les réseaux sociaux. C’est dire combien l'incendie qui a ravagé samedi soir une partie du célèbre parc d'attractions, situé à Rust près de la frontière en Allemagne, a ému bon nombre de jeunes (et moins jeunes), d’Alsaciens (la clientèle du parc est pour moitié française), mais pas que… Pour Joël, qui a répondu à l'appel à contributions lancé par 20 Minutes auprès des internautes, Europa-Park est un souvenir d’enfance datant de la fin des années 1970, « c’est le premier parc où je suis allé avec ma mère, ma sœur et mon frère. Nous avions fait Caen- Marckolsheim en Renault 4 et d’un seul trait ».

Morgane était ado quand elle a pris le bus dans le sud de la France pour « une arrivée émerveillée » à Europa-Park : « Nous avons découvert des attractions que jamais nous n’avions osé imaginer dans nos plus beaux rêves ». Julie, elle, venait de Paris « pour la seconde fois afin de profiter de la beauté et des joies de ce parc ». C’était le 20 mai, « le week-end juste avant le drame ».

« La fameuse photo avec notre tête dans la gueule du requin »

Les flammes ont détruit quasiment en intégralité les quartiers scandinave et hollandais, deux des plus anciens et appréciés du parc. Alors forcément, les internautes ont des choses à raconter. Anaïs, Alsacienne pour qui « Europa-Park est comme une religion », est « énormément attristée » : « On est beaucoup à avoir cette fameuse photo avec notre tête dans la gueule du requin suspendu dans cette allée où on s’arrêtait pour manger une glace ». Reine confirme : « Il en a mangé du monde ce requin ! ».

La disparition du requin bien-aimé fait parler, l’attraction Piraten in Batavia -elle aussi en cendres- fait réagir : « C’était mon attraction préférée, pour ses décors, sa musique. C’était une des premières attractions que j’avais pu faire alors, depuis quelques jours, je suis en état de choc de savoir que je ne vais plus pouvoir y aller », dixit Gaëlle. Thibaud en parle aussi :

« Le quartier des pirates était toujours un émerveillement pour les enfants, les attractions y étaient très vieilles mais on passait toujours un moment agréable, à se reposer à l’abri de la pluie ou du soleil écrasant, des attractions fortes et des marches »

« L’attraction des pirates, comme un rituel »

Dans un commentaire sur le site de 20 Minutes, Guizmo1986 se souvient aussi : « L’attraction des pirates a toujours été une étape incontournable, comme un rituel. Quand j’étais enfant, les automates m’impressionnaient et même si je ne comprenais pas bien l’allemand, j’aimais l’ambiance. Et pour moi qui avait peur des manèges à sensation, la petite descente était mon moment frisson de la journée ! »

Petite frayeur aussi pour Kader, pas fan de grandes sensations, lors de sa première fois à Europa-Park : « Ma copine m’a traîné. A la première descente, je me suis demandé dans quel truc je m’étais encore mis… Après j’ai réalisé que c’était tranquille et pour une fois j’ai pu profiter. J’ai même eu honte d’avoir eu peur quand j’ai vu la gueule enfantine des automates ! » Pierre embraye alors : « C’est d’un kitsch très retro, esprit eighties avec mannequins et automates aux mouvements saccadés. Mais c’était un peu l’âme du parc des débuts, au même titre que les bûches par exemple ».

« Nul doute que la reconstruction sera magnifique »

Sur le fil WhatsApp 20 Minutes Strasbourg (voir en dessous de l’article), un lecteur raconte aller tous les ans avec ses filles -et pas plus tard qu’il y a deux semaines- au Piraten in Batavia, mais du côté du « restaurant le Bamboe Baai, avec spectacle c’était super ».

P-A se rend « depuis 2006 dans ce parc, pour moi de loin le plus beau et le plus complet que l’on puisse trouver en comparaison à nos parcs francais » Il est évidemment « triste de voir ces quartiers détruits mais quand on voit la qualité grandissante au fil des années de tout ce qui a été ajouté, nul doute que la reconstruction des quartiers sera magnifique ! ». Histoire de conclure sur une note d’espoir.

Alexia Ighirri