Allemagne: Racontez-nous vos plus beaux souvenirs d'Europa-Park, détruit en partie par un incendie

Allemagne: Incendie au parc d'attractions Europa-Park — Joost Derijck / dpa / AFP

Deux quartiers du parc réduits en cendres, des attractions désormais hors service... Samedi en soirée, un spectaculaire incendie a ravagé une partie du parc d'attractions Europa-Park, à Rust en Allemagne. Les quartiers scandinave et hollandais, deux des plus anciens et appréciés du parc, ont été quasiment détruits par les flammes.

Vous aimez Europa-Park? Vous vous souvenez de votre passage dans ces quartiers historiques du parc? Racontez-nous vos plus beaux souvenirs en commentaire sous cet article ou par mail à strasbourg@20minutes.fr.

Ils serviront à la confection d’un prochain article, merci !