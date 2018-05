VIDEO. Strasbourg : Sale temps sur Europa-Park, après l’incendie, des grands huit obligés de fermer à cause de l’orage

Incendie à Europa Park à Rust en Allemagne. / AFP PHOTO / dpa / Joost DERIJCK / Germany OUT — AFP

Décidément, quand ça ne veut pas… Europa-Park tient bon mais tout même. Le bilan concernant les blessés légers (des pompiers), s’est alourdi avec sept hommes au total intoxiqués par les fumées samedi soir, en luttant contre l'incendie qui s’est déclaré dans le secteur des pirates.

Il n'y a eu aucun blessé parmi les visiteurs et les employés. Près de 25.000 personnes ont été évacuées dans le calme samedi soir, assure la direction. Les messages de soutiens et d’encouragement sont nombreux ce dimanche sur les réseaux sociaux evers la famille Mack, propriétaire et fondatrice du parc qui a accueilli l’an dernier encore plus de cinq millions de visiteurs. Cette dernière a bataillé toute la journée pour ouvrir le parc dans les meilleures conditions. Ce qui fût le cas, avec une ouverture dès neuf heures.

De tout cœur avec @EuropaParkFR et la famille Mack dans cette épreuve ! C’est une partie de l’histoire du parc qui disparaît, c’est une triste nouvelle. Félicitation au pompier et à l’équipe du parc qui a su gérer cette situation ! #EuropaPark #Mack — Victor (@victorblld) May 27, 2018

Une enquête pour déterminer les raisons de l'incendie

Pour l’instant, les raisons de l’incendie restent toujours inconnues, affirme la direction, qui précise qu’une enquête est ouverte et qu’il faudra certainement attendre quelques jours avant le résultat des investigations. Même si les Dernières Nouvelles d'Alsace évoquent de leur côté, « la surchauffe d’un moteur appartenant à un manège relativement ancien dans le secteur pirates. »

Nous reprenons notre souffle et nous en profitons pour vous remercier pour pour vos messages de sympathie. Tous vos messages nous donnent de la force pour rétablir le fonctionnement normal du parc dans les plus brefs délais. Vous êtes les meilleurs fans au monde ! 😊 — Europa-Park FR (@EuropaParkFR) May 27, 2018

Quant à l’attraction, si chère aux familles, le Pirate de Batavia, elle est totalement détruite selon le service presse du parc, et celle des tasses tournantes a été endommagée. Les quartiers Hollandais et Scandinave sont restés fermés toute la journée. Certains spectacles ont été annulés ce dimanche et l’attraction de rafting est également restée fermée. Les visiteurs ont tout de même pu profiter des autres attractions que propose le parc en s’adaptant aux réouvertures des unes et des autres, jusqu’à ce milieu d’après-midi au cours duquel la direction s’est vue obligée de fermer plusieurs grands huit en raison… d’un orage.