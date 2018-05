VIDEO. Mort de Naomi après un appel au SAMU, l’opératrice affectée à un autre service

URGENCES En attendant l’enquête, la personne qui avait reçu l’appel de Naomi n’exerce plus les mêmes fonctions, a indiqué Christophe Gautier directeur général des Hôpitaux universitaires de Strasbourg…

Illustration. Urgences du NHC (Nouvel Hôpital Civil) le 20 10 2008 — G . VARELA / 20 MINUTES

Le 29 décembre, Naomi, 22 ans, souffrant de fortes douleurs au ventre avait appelé les secours mais l’opératrice du SAMU de Strasbourg avait pris son appel téléphonique avec dédain, la renvoyant sur SOS Médecins.

La jeune femme décédait un peu plus tard. Une enquête administrative est ouverte et l’opératrice a été affectée à un autre service, en attendant les résultats de l’enquête.

L’opératrice du SAMU qui a géré l’appel de détresse de Naomi Musenga, 22 ans, décédée en décembre dernier, a changé de poste de travail, « à titre conservatoire en attendant les conclusions de l’enquête administrative », a expliqué à 20 Minutes le directeur des hôpitaux universitaires de Strasbourg, Christophe Gautier. Cette dernière était pourtant expérimentée. « Elle n’a plus de contact avec les patients. » Le directeur ajoute que cette décision a été prise dès qu’elle a pris connaissance des faits, suite aux révélations d’Heb’di fin avril.

« Nous avons pris immédiatement deux autres décisions : ouvrir une enquête administrative mais aussi rencontrer la famille, ce qui fût fait dès jeudi, précise Christophe Gautier. Pour lui dire que nous partageons sa peine et comprenons le drame que cette famille vit mais aussi pour lui faire part de l’engagement et faire toute la lumière sur les conditions du traitement de l’appel de Naomi. »

Le protocole a-t-il été respecté ?

L’enquête administrative a d’ailleurs été assortie d’une clause de revoyure avec la famille avec qui un nouveau rendez-vous, dans une quinzaine de jours, est prévu, « afin de « lui donner l’intégralité des conclusions de l’enquête administrative », promet le directeur. Si Christophe Gautier confie « sa stupéfaction » sur les conditions dans lesquelles cet appel a été traité, « sur le ton employé, qu’on ne peut pas accepter », il oriente ses réflexions sur les questions de fond : est-ce un problème de prise en charge individuelle ? Est-ce que l’appel a fait l’objet d’un traitement adapté ? « C’est toute la question. Il y a un protocole très clair qui précise les conditions dans lesquelles un appel doit être transféré au médecin régulateur, il m’appartient de savoir si ce protocole a été respecté ou pas. »

Tous les opérateurs ont suivi une formation d’auxiliaire de régulation médicale, un exercice qui consiste à recueillir les premiers éléments lors de l’appel. Puis en fonction de ce qui est exposé, son rôle est de transmettre, si nécessaire, l’appel à un régulateur médical, un médecin qui va réguler le dossier. « Et c’est là toute la question : pourquoi cet appel n’a pas été transféré au médecin régulateur ? », s’interroge Christophe Gautier.

Autre précision sur les conditions de travail ce jour-là : « En première analyse, on peut penser que les conditions de travail étaient normales, dans la difficulté habituelle à laquelle on est soumis. Pas de caractère exceptionnel ce jour-là, martèle Christophe Gautier. La situation était conforme aux préconisations et aux conditions du traitement d’un appel. Mais, encore une fois, l’enquête le dira. »

>> A lire aussi : VIDEO. Mort de Naomi après un appel au SAMU, sa mère se dit «choquée» et questionne l'efficacité du service