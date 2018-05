VIDEO. Strasbourg: Quand l'art et l'industrie se donnent rendez-vous sur les places publiques

RAYONNEMENTS. Œuvre de Pierre Petit , les ateliers réunis caddie — G. Varela / 20 Minutes

Il se passe de drôles de choses à Strasbourg. Un mammouth se baigne du côté de la cathédrale, un coquillage géant s’est échoué place Gutenberg, des caddies sont empilés place Broglie. Là, un homme circule à l’envers sur un taureau quand un gros chien surveille les passants place des Tripiers. Sans compter un étrange photographe qui vous propose de rentrer dans sa boîte à rêve pour y voir des couleurs, sentir des odeurs… Vous ne rêvez pas.

Il s’agit d’œuvres de 24 artistes du monde entier et qui vont pendant dix jours, (jusqu’au 13 mai) occuper 17 places de la ville dans le cadre de l’événement culturel de ce printemps, l’Industrie Magnifique.

26 industriels mécènes

Le principe est unique car il s’agit d’une rencontre originale de l’art et de l’industrie. Artistes et mécènes. L’objectif est de valoriser le savoir-faire et le patrimoine industriel local mais aussi d’encourager le mécénat culturel. Pendant près de deux ans, les 26 industriels de la région Grand Est spécialistes de différents secteurs ont travaillé en étroite collaboration avec des artistes de renom. Ces œuvres en plein air seront accompagnées de jeux, de rencontres… Et attention, on préfère vous prévenir, une planète s’est posée au pied de l’opéra.

