Un véritable squelette de mammouth, vieux de 12.000 ans et acheté par la société Soprema pour près de 550.000 euros lors d’une vente aux enchères, est exposé en plein air au pied de la cathédrale de Strasbourg.

Ce squelette va être mis en valeur par un show aquatique pendant dix jours à partir du 3 mai.

Cette œuvre s’inscrit dans le cadre de l’Industrie magnifique, un événement culturel unique qui associe le monde industriel et l’art, avec des œuvres sur 17 places de la ville.

Mais que fait donc ce mammouth suspendu dans les airs place du Château, au pied de la cathédrale de Strasbourg ? Une question que se posaient les touristes venus nombreux assister à cette scène insolite ce lundi. Et c’est vrai que cela a de quoi surprendre. Un véritable squelette de mammouth, vieux de 12.000 ans, découvert en Sibérie il y a 10 ans et acquis par le groupe Soprema fin 2017 à près de 550.000 euros lors d’une vente aux enchères, va être exposé en plein cœur de Strasbourg.

Mieux encore, il va être mis en valeur par un spectacle d’eau et d’effets spéciaux aquatiques par la société Aquatique Show. Le squelette de 1.400 kg a été précautionneusement assemblé au sol pendant des heures puis suspendu à une grue élévatrice avant d’être déposé sur une plateforme à six mètres de haut. Elle surplombe un bassin et des rampes de jets d’eau. Chaque heure, du 3 mai jusqu’au 13 mai, un spectacle sonore et aquatique redonnera vie à l’imposant mammouth long 3,4 mètres et haut de 5,4 mètres de haut.

Un spectacle toutes les heures

Bien sur, ce squelette, qui est une pièce rare, sera protégé des intempéries, des projections d’eau, mais aussi des UV par un cube transparent. Cette œuvre, baptisée Mammuthus Volantes par l’artiste et scénographe lyonnais Jacques Rival, « va redonner vie au mammouth, par la magie de l’eau, et du savoir faire des deux entreprises, assure l’artiste. L’étanchéité pour le groupe Soprema, et les effets spéciaux d’Aquatique show.

« C’est une vraie conception d’équipe, souligne Jacques Rival. J’ai voulu apporter un maximum de légèreté à cette pièce imposante, pour ne pas que cela ressemble à une présentation classique comme dans un musée, ne pas avoir une interprétation trop figée. Ce n’est pas tous les jours que l’on met en valeur un squelette de mammouth », s’étonne encore l’artiste.

Et les surprises, dans les rues de Strasbourg, seront nombreuses durant ces 10 prochains jours. L’œuvre Mammuthus Volantes s’inscrit en effet dans le cadre de l’évènement artistique qui va secouer la capitale européenne, l’Industrie magnifique. Le principe, inédit, est la rencontre des industriels du Grand Est et l’art sur les places publiques. Une première en France qui présentera 24 œuvres d’art originales, d’artistes du monde entier et soutenues par 24 mécènes, sur 17 places de la ville.

Gilles Varela