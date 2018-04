VIDEO. Strasbourg: Ils ramassent plus de 50.000 mégots dans la ville en deux heures

Illustration de mégots de cigarettes. — F. Durand / SIPA

Vous les avez peut-être remarqués, samedi après-midi, vêtus d’un gilet jaune fluo et d’une bouteille en plastique, affairés à reluquer le sol. L’association Zéro déchet Strasbourg a organisé un grand ramassage de mégots dans le centre-ville. Gantés, les volontaires ont ramassé en deux heures 50.000 mégots qui ont été ramenés place Kléber où la Ligue contre le cancer et la ville, partenaire de l’opération, tenaient des stands d’information sur les dangers du tabac et la pollution des mégots jetés si souvent au sol. La précieuse récolte, qui est allée bien au-delà des 20.000 escomptés par les bénévoles avant l’opération, a été déversée dans un grand tube en plexiglas gradué pour les comptabiliser.

Un mégot infecte 500 litres d’eau

Pour rappel, une initiative semblable avait été menée à Paris fin mars, aux abords du bassin de La Villette et 23.000 mégots avaient été ramassés en 1h30.

Déchet le plus jeté au monde, le mégot met plus de dix ans à se dégrader. Il contient des substances chimiques qui polluent loin des rues, à cause de l’eau de pluie. Un mégot impacte en fait 500 litres d’eau.