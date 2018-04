VIDEO. Strasbourg: Les étudiants votent l'occupation nocturne du palais universitaire, la police les déloge

Les étudiants mobilisés contre la réforme Vidal ont tenté pour la deuxième fois d'occuper pendant une nuit le Palais universitaire de Strasbourg ce mercredi. — A. Ighirri / 20 Minutes.

Mercredi midi, une nouvelle assemblée générale étudiante a voté l’occupation de nuit d’un amphithéâtre du palais universitaire de Strasbourg. Autorisés par l’université de Strasbourg à n’y rester que jusqu’à 20h, en raison de questions de sécurité, les étudiants ont finalement été évacués par l’intervention des forces de l’ordre mercredi soir.

Comme cela avait déjà été le cas le 22 mars, lors d’une précédente mobilisation contre les réformes étudiantes et en soutien au mouvement de grève des cheminots.

Un stand tenu chaque jour depuis un petit moment maintenant par les étudiants mobilisés contre Parcoursup à l'intérieur du Palais universitaire de Strasbourg. - A. Ighirri / 20 Minutes.

Une centaine d’étudiants avait donc décidé d’occuper coûte que coûte l’établissement strasbourgeois. Avant l’intervention de la police, les occupants s’affairaient à empiler chaises et tables derrière les portes du palais U, accrochés avec des cordes à certains piliers du hall.

Vinaigre sur les écharpes, masques, lunettes de plongée… Si certains savaient comment s’équiper au moment d’affronter les forces de l’ordre et un éventuel usage du gaz, Cynthia et Marc n’ont pas l’habitude de ce genre de manifestation. « Il y a une légère appréhension. C’est la première fois que je vais me faire gazer, racontaient-ils à 20 Minutes avant l’évacuation. Mais l’enjeu en vaut la peine. Le but c’est de faire bouger les choses pas juste d’occuper pour occuper » Et il y a pas mal de sujets sur lesquels ils souhaitent faire bouger les lignes : « La sélection à l’université, la précarisation des jeunes et moins jeunes, toutes les réformes de privatisation du service public. On a vraiment l’impression que le gouvernement est autoritaire. On veut montrer qu’on ne peut pas nous mater. »

Les barricades dressées avec des tables et des chaises par les étudiants grévistes à l'entrée du Palais universitaire de Strasbourg ce mercredi soir. - A. Ighirri / 20 Minutes.

L’intervention des forces de l’ordre et l’évacuation de l’établissement auront duré une quinzaine de minutes. De premiers jets de gaz, à travers l’encablure de la porte, ont fait éloigner les étudiants qui maintenaient la pression sur les chaises et tables en guise de barricades derrière les portes du palais U.

Les occupants se sont alors regroupés au fond du rez-de-chaussée, se laissant encercler par les CRS, dont certains sont arrivés par des issues secondaires, de côté. Invité par la police à quitter les lieux, 20 Minutes n’a pas pu assister à la suite des événements.

Les étudiants ont été évacués du #PalaisU quelques minutes après. "On a été gazés. On ne pouvait plus respirer. En sortant j'ai eu des coups de matraques", raconte une étudiante les yeux rouges pic.twitter.com/LdIlq5yRE6 — 20minutesstras (@20minutesstras) April 4, 2018

Quelques instants plus tard, les étudiants sortent un à un du palais U. Les uns crient, les autres toussent quand ils ne se font pas mettre de sérum physiologique dans les yeux.

Appelés par la direction de l'université de Strasbourg qui refuse la présence d'étudiants après 20h sur le campus, les forces de l'ordre ont finalement évacué rapidement la centaine d'étudiants mobilisés ce mercredi soir. - A. Ighirri / 20 Minutes.

Pendant quelques minutes encore, les étudiants ont fait face aux forces de l’ordre qui faisaient bloc devant les portes de l’établissement. Avant de quitter, tous ensemble, et pour la soirée seulement, la place de l’Université.