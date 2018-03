Strasbourg: L'Eurométropole dévoile ses ambitions digitales

TECHNOLOGIES Alors que les usages digitaux progressent dans tous les domaines, l’Eurométropole vient de dévoiler ses ambitions et sa stratégie à venir…

La Plage digitale, à Strasbourg, est un espace de télétravail et de coworking. — G. VARELA/20MINUTES

La stratégie digitale de l’Eurométropole de Strasbourg mise sur la mutualisation des services numériques entre les communes de l’agglomération.

Les infrastructures numériques vont être déployées mais aussi la formation et l’accompagnement des usagers, pour réduire la fracture numérique.

Incontournable, indispensable à la simplification des procédures, aux démarches administratives… Dans sa feuille de route pour une stratégie digitale à venir, votée récemment par le Conseil de l’Eurométropole, quatre orientations ont été identifiées comme prioritaires : les services aux citoyens, le développement économique et des territoires, la performance du service publics et le développement des infrastructures numériques.

Première orientation, faciliter et inciter à l’intégration des communes de l’Eurométropole avec une mutualisation des services proposés. Une mutualisation qui viserait bien entendue à réduire les coûts mais aussi dans un souci de visibilité, « tout en respectant les spécificités de chacune. Certains projets pourront être développés dans une commune avant d’être déployés plus largement, offrant à chacune l’opportunité de valoriser ses atouts et spécificités », assure Catherine Trautmann, vice-présidente de l’Eurométropole en charge du développement économique. Une mutualisation qui permettrait également de simplifier les choses pour l’utilisateur mais encore d’encourager chacun à participer, à donner son avis, ses doléances aussi…

Mutualiser et créer du lien

Autre objectif affiché, l’aménagement numérique du territoire et en particulier l’accès au très haut débit pour toutes les entreprises, ou bien encore la création d’un cloud, car si le digital favorise le développement de nouveaux usages et services, il n’en est pas moins un véritable levier du développement économique et donc d’emplois. Pour l’heure, le secteur numérique représente 3,7 % des emplois de la métropole.

Pour les particuliers, cette stratégie digitale a pour fin de véhiculer plus facilement les informations sur les politiques menées, alerter, sensibiliser sur les comportements, mais aussi de recueillir des avis, de participer à certaines décisions. Sans oublier, bien entendu, de simplifier plus encore les démarches existantes, de permettre le suivi de leur avancement, le paiement, le tout en ayant un espace personnel et sécurisé en ligne… « Cette démarche collaborative entre tous les acteurs est une clé. Cette dimension de l’e-administration n’est pas simplement un gadget, mais une manière de se doter de compétences partagées à l’échelle des communes, d’inviter les habitants a apporté une contribution à la société », assure Catherine Trautmann.

Mais s’il est facteur de lien social, le développement du digital peut être aussi cause d’isolement. Si les trois quarts des Français se connectent quotidiennement à Internet, la fracture numérique est loin d’être une chimère, même à Strasbourg, comme à la Cité de l’Ill où les habitants ont interpellé la collectivité, revendiquant de pouvoir avoir un projet qu’ils appellent « la cité numérique ». Aussi, des séances de formations pourront être organisées afin de venir en aide aux plus « déconnectés », via les associations de quartier, les centres culturels.