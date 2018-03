Strasbourg: C’est parti pour une vaste concertation sur le choix des rythmes scolaires

Une salle de classe dans une école à Strasbourg — GILLES VARELA / 20 MINUTES

Dans le cadre du débat national sur les rythmes scolaires, la ville de Strasbourg s’accorde quelques mois supplémentaires pour approfondir la réflexion et lance une vaste concertation.

La question divise et les conseils d’école, qui seraient majoritairement pour un retour à la semaine des quatre jours, demandent à être entendus.

Revenir à la semaine des quatre jours ou pas ? Les avis sont partagés mais la pression se fait grandissante sur l’exécutif strasbourgeois. Le 21 mars dernier, une intersyndicale enseignante et des parents appelaient à un rassemblement devant le centre administratif de Strasbourg pour « exiger de la ville la prise en compte des avis des conseils d’école favorables à un retour à la semaine de quatre jours de classe ». Une délégation avait été reçue par l’adjointe au maire en charge de l’éducation Françoise Buffet qui rappelait à l’occasion que la concertation sur le sujet allait s’ouvrir.

« Certaines villes ont pris des décisions d’emblée, sans trop s’embarrasser de discussions. Cette question est trop importante car elle concerne avant toute chose l’intérêt de l’enfant et il serait déraisonnable d’espérer, si décision il y a, de la mettre en place pour cette rentrée de septembre », a tenu à rappeler le maire Roland Ries lors d’une conférence de presse ce lundi.

Six mois et sept conférences-débats

Pour Françoise Buffet, son adjointe en charge de l’éducation, « bien trop souvent, de nombreuses préoccupations, hors celles du bien-être et de la réussite scolaire de l’enfant, sont prises en compte : organisation logistique de la famille, des raisons économiques, mais ce n’était pas le fond de la réforme… Il faut prendre le temps de la réflexion pour que la concertation puisse intéresser le plus possible. C’est une remise à plat », a souligné l’élue.

>> A lire aussi : Pour les rythmes scolaires, la ville de Strasbourg veut engager une réflexion en vue de la rentrée 2018

Aussi, la ville, qui se dit « ouverte à tout et sans idées préconçues, veut s’accorder quelques mois, six précisément, pour approfondir la réflexion en recueillant le plus d’avis possible. Un cycle de sept conférences-débats démarre le 29 mars, mobilisant des experts des questions éducatives et des spécialistes du développement de l’enfant, afin d’émettre des avis. Certains débats (le premier et le dernier) seront d’ailleurs consultables sur le site Internet de la ville. Puis, un recueil plus large des points de vue est programmé avec d’avril à juillet un forum numérique et des questionnaires fléchés aux professionnels, aux associations, aux parents, aux enseignants qui permettront de collecter les opinions et contributions. « Il ne s’agit pas de questionnaires fermés, trop réducteurs », prévient Françoise Buffet. Leur synthèse nourrira en septembre le travail d’un groupe d’acteurs chargés de préconiser les modalités d’un changement, ou pas.

>> A lire aussi : Pourquoi les rythmes scolaires à la sauce Macron risquent de tourner au casse-tête

Une concertation pas vraiment appréciée de l’intersyndicale enseignante qui dans un communiqué déclare ce lundi que « la mairie installe, comme en 2013, un long protocole de conférences-débats, questionnaires, groupes de travail qui devront déboucher sur le modèle à mettre en place à la rentrée 2019 », alors que les conseils d’écoles se sont déjà prononcés largement pour un retour à la semaine des quatre jours, constate que « la rupture entre la ville et les conseils d’école semble donc consommée. »

Quoi qu’il advienne de ces réflexions ou prises de position, la décision de changer le rythme scolaire, ou pas, sera effective pour la rentrée 2019.