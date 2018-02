Strasbourg: «D’Inglourious Basterds» à «Dunkerque», cette boîte loue des pièces uniques pour le ciné et la télé

Lancer le diaporama Matériels de location pour le cinéma et la télévision de Cine Régie. Strasbourg le 14 02 2018. — G. Varela / 20 Minutes

Une société strasbourgeoise fournit du matériel de location comme des costumes, des armes, des véhicules US et militaires pour le cinéma et la télévision.

Sur son parking, est stationnée une véritable voiture de la police New-Yorkaise qui intrigue les passants.

L’endroit est discret, dans un quartier peu fréquenté de Strasbourg. Sur le parking, une authentique voiture de police US est stationnée près d’un bâtiment sécurisé, ce qui ne manque pas d’interpeller les rares passants. Et non, il ne s’agit pas d’une antenne de police de la New York ou d’un quelconque échange avec les forces de l’ordre strasbourgeoises. Ce véhicule appartient à Ciné Régie, un groupe qui fait de la location de véhicules, « d’armes », etc. pour le cinéma et des séries télévisées mais aussi crée des costumes pour les particuliers ou les sociétés pour des évènements. Acquise cet été, la voiture de la NYPD est celle utilisée dans le dernier clip du rappeur Sleyfa, cousin de Black M.

Mais la société strasbourgeoise peut se targuer, même si son directeur Michaël Gojon reste discret, d’avoir à son tableau de chasse des films prestigieux comme Inglourious Basterds, Sherlock Holmes, La Môme, Rush Hour 3 et plus récemment Dunkerque, nominé aux Oscars. Pour l’occasion, la société strasbourgeoise qui existe depuis une vingtaine d’années avait fourni tous les brancards et les couvertures du film, et pour ceux qui l’ont vu, ils se comptent par centaines.

Le plus gros stock de costumes de police ou de gendarmerie

« Pour Fury, avec Brad Pitt, où j’étais en plateau pendant deux mois, nous avons loué un des chars qui a été revendu après le tournage. J’ai une quarantaine de véhicules, explique cet amoureux des Etats-Unis. D’ailleurs, je vais rentrer prochainement un véritable taxi new-yorkais. »

Si trois sociétés se partagent l’essentiel du marché en France –Cauvy et Maratier « les historiques » basés à Paris –, Ciné Régie en revanche est celle qui a le plus gros stock de costumes administratifs. Elle a ainsi fourni les tenues de CRS dont du film 120 battements par minute et possède des agréments américains notamment celui du FBI pour certains styles de matériels. L’entreprise s’est aussi spécialisée dans les costumes et les armes de la Seconde Guerre mondiale.

« Je travaille beaucoup à l’étranger pour des films américains et anglo-saxons tournés en dehors des Etats-Unis, détaille Michaël Gojon. Parfois, pour de grosses productions, nous sommes amenés à travailler à plusieurs sociétés de location sur un même tournage comme pour Dunkerque. Donc, on s’est adapté et on a des produits que mes confrères ne font pas. » Le succès de cette entreprise qui enchaîne les tournages n’est pas du cinéma.