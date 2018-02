Strasbourg : Deux blessés dans l’explosion d’une bouteille de gaz

Une bouteille de gaz. Illustration. — D. Closon / ISOPIX / Sipa

L’explosion d’une bouteille de gaz de deux litres survenue samedi peu après 14h30 à Brumath (Bas-Rhin), près du centre équestre, a blessé grièvement deux hommes.

Brûlés aux mains, au visage

Les victimes se trouvaient dans un bâtiment en bois, qui, dans l’explosion, a été partiellement détruit. Les deux victimes ont été brûlées au niveau des mains, du visage et sur le corps. L’une des victimes a été transportée paramédicalisée à la clinique Rhena de Strasbourg alors que l’autre homme était conduit au plus vite au Nouvel Hôpital civil de Strasbourg, indique dans un rapport, le Service départemental d’incendie et de secours du Bas-Rhin (SDIS 67).

Selon les Dernières Nouvelles d’Alsace, les occupants auraient posé un réchaud à bois sur la bouteille de gaz, ce qui aurait entraîné l’explosion.