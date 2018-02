Grand Est: La nouvelle offre de petits prix dans les TER «en juillet ou au plus tard en septembre»

Grand Est: La nouvelle offre de petits prix dans les TER en service «en juillet ou au plus tard en septembre» (Archives) — G. VARELA / 20 MINUTES

Les mauvaises langues diront qu’elle arrivera avec du retard comme un train en gare. Initialement annoncée pour le printemps 2018, la nouvelle offre de « petits prix » pour les usagers occasionnels du réseau de trains régionaux TER Grand Est devrait finalement être « mise en service le 1er juillet ou au plus tard en septembre », a indiqué à 20 Minutes David Valence, vice-président en charge des mobilités et infrastructures de transport de la région.

Une première en France

Les travaux du conseil régional avec la SNCF sont en cours. Il y a un délai, mais l’élu assure que l’offre se fera. « Cela prend plus de temps que ce qu’on pouvait imaginer, poursuit-il. Il faut identifier le volume des titres à mettre en vente, les lignes concernées. Mais ce sera la première fois en France que la SNCF fera ce type d’opération sur un réseau régional. Or, quand on crée un dispositif, ça prend plus de temps. »

De quoi parle-t-on exactement ? Sur le modèle des billets à prix réduits Prem's valables dans les TGV, un volume de billets à « petits prix », soit une réduction de 50 % à 70 % par rapport au plein tarif, seront mis en vente sur Internet à destination des usagers occasionnels (billets à l’unité) qui ne disposent pas de carte de réduction ou d’abonnement. Plutôt ceux qui prennent le train une à deux fois par an.

C’était là une réponse au mécontentement de certains usagers entendu suite à l’instauration de la nouvelle grille tarifaire TER Grand Est en septembre, née de l’harmonisation des offres alsaciennes, lorraines et champardennaises. Celle-là même qui aura vu dans le même temps le trafic régional augmenté de 5% en 2017 avec plus de 52.000 cartes de réduction commercialisées.

La moitié des lignes concernées en Lorraine

Ces prix réduits seront proposés pour moitié sur des lignes TER en Lorraine. « Parce que c’est la seule où, dans certains cas, le prix de trajets a pu augmenter en septembre dernier », explique David Valence, vice-président de la région Grand Est, qui finance l’opération à hauteur de 200.000 euros minimum.

Tous les paramétrages ne sont pas encore fixés. « A priori, l’offre sera valable sur un train précis, sur un même créneau ». En clair, un billet acheté pour un voyage sur la ligne Strasbourg-Mulhouse autour de 11h30, par exemple, pourrait être valable dans la semaine mais sur ce même voyage au même horaire. « Il n’y aura pas de titres à 50 ou 70 % de réduction sur tous les voyages ou sur toutes les lignes, clarifie encore l'élu. Quand vous achetez un billet TGV Prem’s, vous adaptez parfois votre voyage parce qu’il n’y en a pas sur tous les trajets ».