Le Tour 2021 partira de Copenhague. — JONATHAN NACKSTRAND / AFP

« C’est l’histoire d’une rencontre entre la plus grande course cycliste du monde et la ville la plus cyclable au monde. » Sur Europe 1, mercredi, Christian Prud’homme, le directeur d’ASO, organisateur du Tour de France, a annoncé que la Grande Boucle partirait de Copenhague en 2021. Dans la capitale danoise, « il y a plus de vélos que d’habitants. Le lien entre la bicyclette du quotidien et le vélo des champions, nous voulons le densifier », a indiqué l’ancien journaliste.

Pour le grand départ, les coureurs du Tour de France auront droit à 13 km de contre-la-montre dans Copenhague. Les deux étapes suivantes se dérouleront également au Danemark : un parcours entre Roskilde et Nyborg, lsur les bords de la mer Baltique (attention aux bordures, les enfants), sera suivi par une étape entre Vejle et Sönderborg. « Ça donnera quelque chose de formidable », a ajouté le directeur du Tour à Europe 1.

Une journée de repos avant de revenir en France

Après ces trois étapes au pays de Hans Christian Andersen, les coureurs auront droit à une journée de repos avant de revenir en France. Pour rappel, cette année, la Grande Boucle s’élancera de Bruxelles, afin de fêter le cinquantenaire de la première victoire du Belge Eddy Merckx qui est le coureur ayant porté le plus souvent le maillot jaune.