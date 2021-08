Il n’y a pas de petit plaisir. Après des mois de traversée du désert, le Français Gaël Monfils semble aller un peu mieux sur les courts chaque jour qui passe. Le 22e joueur mondial s’est ainsi qualifié mercredi pour le 3e tour du Masters 1000 de Cincinnati en signant la 500e victoire de sa carrière sur le circuit ATP. Monfils n’a eu besoin que de deux sets pour se défaire de l’Australien Alex de Minaur, 22 ans, 18e joueur mondial et tête de série N.14, 6-3, 7-5.

« Je me sentais bien sur le court, comme hier. Je travaille depuis longtemps, de longs mois, mais ça ne passait pas trop. Avec l’ambiance, l’énergie, le public, ça me sourit un peu plus », a dit Monfils après le match à des journalistes français. « Je joue mieux, je bouge mieux, même s’il y a une petite gêne à une cheville qui m’oblige à faire attention. Il y a du plaisir. J’essaie de garder ce cap et j’ai fait un match très solide. La confiance revient aussi et les gens me voient aussi différemment, parce que je gagne », a-t-il ajouté.

Rublev au prochain tour

A 34 ans, il s’agissait donc de la 500e victoire de Monfils. Seuls dix joueurs encore en activité ont fait mieux que lui, dont un seul Français, Richard Gasquet ​(560). Interrogé après sa victoire, le Parisien se souvient encore de son premier match sur le circuit ATP, en 2004. « C’était à Metz contre Xavier Malisse et il avait déclaré forfait. Je me rappelle de toutes mes victoires même si ça fait un bon moment que je suis dans le circuit. Je suis assez heureux de ma carrière », a-t-il déclaré.

Le Français affrontera au prochain tour le Russe Andrey Rublev, tête de série N.4, qui a éliminé le Croate Marin Cilic 5-7, 6-3, 6-1. « Rublev et tous ces gars de la NextGen vont bientôt être au sommet du jeu. Rublev est un gros travailleur, ça fait un moment qu’il est dans le Top 10. Ce sera un bon match, je serai prêt », a prévenu le revenant. Pourvu que ça dure.