Les années commencent à peser pour Roger Federer. Le Suisse, qui devait affronter Stefanos Tsitsipas vendredi en quart de finale du Masters 1000 de Rome, a déclaré forfait à cause d’une blessure à la jambe droite.

Obligé de jouer deux matchs hier après l’annulation des rencontres de mercredi, l’ancien numéro 1 mondial a bataillé jusqu’au tie-break du troisième set face à Coric (2-6, 6-4, 7-6), après avoir battu Sousa dans la matinée. Visiblement, il ne s’en est pas remis.

Unfortunately Roger Federer is withdrawing from his Rome quarter-final today with a right leg injury.



Tsitsipas advances to the semi-finals.