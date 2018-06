Ca y est, on a plus de Français... Après les défaites à la suite de Richard Gasquet, Gaël Monfils et Pierre-Hugues Herbert, nous n'avons plus d'espoirs tricolores chez les hommes. Chez les femmes, en revanche, Caroline Garcia est notre dernière représentante mais ne jouera que lundi. Autant dire que ce dimanche, on est sans pression et on peut juste regarder du beau tennis. Ca tombe bien, il y a quelques affiches qui valent plutôt le coup:

Court Philippe-Chatrier

Madison Keys - Mihaela Buzarnescu

Dominic Thiem - Kei Nishikori

Anett Kontaveit - Sloane Stephens

Novak Djokovic - Fernando Verdasco

Court Suzanne-Lenglen

Karen Khachanov - Alexander Zverev

Barbora Strycova - Yulia Putintseva

David Goffin - Marco Cecchinato

Daria Kasatkina - Caroline Wozniacki

>> On se retrouve à partir de 11h pour vivre tout ça ensemble...