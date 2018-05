Rome: Nadal vient à bout d'un Djoko retrouvé et fonce en finale du Masters 1000

On savait que le retour de Novak Djokovic dans une meilleure forme n’allait pas pour autant poser de gros problèmes à Nadal en demi-finale du tournoi de Rome. Ce ne fut pas le cas, même si le premier set a été joliment accroché entre les deux hommes.

Même battu en deux sets par Nadal, Djokovic a montré beaucoup de bonnes choses aujourd'hui et plus globalement cette semaine. Il revient bien, et ça donne un peu de piment juste avant Roland.