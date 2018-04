C'est le grand retour de la Coupe Davis. Et profitez-en, parce que c'est peut-être la dernière fois que la France joue la compétition dans sa configuration historique. Avant le changement de format l'an prochain, la France défend donc son titre en quart de finale face à l'Italie, en Italie, sur terre battue. Pas évident, mais pas perdu d'avance non plus. Pour bien lancer les Bleus, une victoire de Lucas Pouille est absolument vitale face à lancien Andrea Seppi (34 ans). C'est le premier match qu'on suivra ce vendredi, avant de basculer sur le choc Fognini contre Chardy.

>> On se retrouve à partir de 11h30 pour ce premier match du jour...