Hello les minutos ! Après la déception Chardy et la réjouissance Benchetrit, la journée française continue avec Caroline Garcia qui affronte l'Allemande Mona Barthel. Après un quart en 2017 et un huitièmes en 2018, on peut espérer la voir faire une bonne quinzaine encore cette année.

Début du match très vite sur le court Suzanne-Lenglen, juste après la rencontre entre Del Potro et Jarry, que l'Argentin est en train de plier.

>> On se retrouve dans quelques minutes pour ce live.