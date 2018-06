Roland-Garros: L'heure des demies pour les dames... Nadal pour la remontada?... Le programme du 7 juin

Simona Halep — Jon Buckle/Shutterstock/SIPA

Les favoris en lice

C’est l’heure des demies chez les filles ! Et sans vouloir manquer de respect au duo Stephens-Keys, toutes deux impressionnantes depuis le début de la quinzaine à Roland-Garros, la finale avant l’heure se jouera du côté de l’Europe avec un alléchant Muguruza- Halep. La lauréate du tournoi 2016 défie la numéro une mondiale. La première a roulé sur toutes ses adversaires et la seconde paraît increvable. Ce sont certainement les joueuses dont le jeu est le plus appréciable et varié. En espérant qu’elles nous offrent un beau spectacle en deux ou trois heures. En ce qui concerne la fin des quarts de finale hommes (Nadal-Schwartzmann et Cilic-Del Potro), ils commenceront à midi. A qui profitera la météo ?

La météo

Le soleil est de retour ! Béni soit-il. Et longue vie à lui. A priori, zéro précipitation prévue sur le 16e arrondissement parisien jeudi après-midi et donc pas d’interruption contrairement aux multiples pauses de la veille. Malgré une météo difficile tout au long de la quinzaine, on va y arriver, au bout de ce Roland.

Le tweet

Et non, c’était pour de vrai. Schwartzmann a acculé Rafael Nadal ! Etonnant, ce petit Argentin.

NADAL A PERDU UN SET. NADAL A PERDU UN SET. CECI N'EST PAS UN EXERCICE — J.Laloye/N.Beunaiche (@Zonemixte) June 6, 2018

Le prono de la rédac

Une Américaine et une Européenne seront en finale de Roland-Garros. Ne nous remerciez pas, celui-là est cadeau.