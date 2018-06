Roland-Garros: Next-gen et Djoko chez les hommes... Guerre froide chez les dames... Le programme du 5 juin

Zverev va beaucoup courir contre Domi Thiem — Alfonso Jimenez/Shutter/SIPA

Les favoris en lice

Il n’y a quasiment plus que ça, surtout dans le tableau masculin où le pauvre bizut Cecchinato fera quasiment tâche sans vouloir manquer de respect au bonhomme, auteur d’un Roland-Garros plus qu’honorable. Mais bon, il est entouré de Djokovic, Thiem et Sascha Zverev et c’est bien la première fois de sa fie que ça lui arrive. Sinon, chez les dames, deux Américaines (Keys et Stephens) joueront une Kazakhe (Putintseva) et une Russe (Kasatkina). L’Ouest contre l’Est. La Guerre froide est de retour, qu’on vous dit.

Les Français du jour

IL N’Y A PLUS DE FRANCAIS A ROLAND-GARROS !!!!

Le match à suivre

Zverev contre Thiem, évidemment. Les deux meilleurs représentants de la next-gen à l’œuvre, avec un léger avantage pour l’Autrichien, a priori. Monsieur Mladenovic est allé en demi-finale l’année dernière et a beaucoup moins joué que son pote Zverev, abonné aux marathons en cinq manches depuis le début de la quinzaine et puceau à ce stade de la compétition en grand chelem. Quel que soit le résultat, ça cognera fort et surtout, ça cognera bien.

La météo

En dépit des mauvais pronostics de Météo France ces derniers jours on va continuer de leur faire confiance. Il devrait faire moche en début de matinée, pas dégueu à partir de 11h

Le tweet

Immense, la jeune Kasatkina ! La Russe a sortie la numéro 2 mondiale Caroline Wozniacki et quelque chose nous dit qu’elle pourrait continuer de faire parler d’elle dans les jours à venir.

Le prono de la rédac

Novak Djokovic va poutrer la hype Cecchinato en trois manches 6-2, 6-4, 6-1 et Rafael Nadal va commencer à trembler gentiment. Ça serait beau pour le suspense, que Nole revienne maintenant au plus haut niveau.