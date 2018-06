Roland-Garros: Djoko, Verdasco, Thiem... Des vieux et des jeunes... Le programme du 3 juin (8es de finale)

Novak Djokovic va beaucoup mais alors beaucoup mieux — CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP

Les favoris en lice

Si samedi était la journée du tableau féminin à Roland-Garros, dimanche sera celle des hommes. Du Goffin de retour sur le court après son combat en deux jours contre Monfils, du Djokovic contre le guerrier Verdasco, du Thiem, du Zverev et du Nishikori. Bref, un plateau de fou malade et un dimanche qu’il conviendra de ne pas louper. On est sur la période où l’équilibre nombre de matchs/qualité de jeu est incroyable. Profitons-en.

Les Français du jour

:)

La météo

Pour une fois, on n’a pas franchement eu à se plaindre de la météo samedi. Zéro interruption, que du jeu, du jeu, du jeu. Et ça tombe bien, dimanche sera à peu près pareil. Il va faire beau (à peine quelques nuages à l’horizon) toute la journée, et il n’y a que le soir que la grisaille devrait faire son apparition. Mais pas de pluie. Et ça, ça fait bien plaisir pour passer un bon dimanche à Roland.

Le tweet

La reine est toujours là ! Serena Williams monte en puissance à Paris et les favorites du tournoi peuvent commencer à trembler sérieusement.

.@serenawilliams put together a commanding performance to defeat Julia Goerges in straight sets, 6-3, 6-4, and set up a fourth-round @rolandgarros clash with Maria Sharapova --> https://t.co/pT9Lfq1o9M pic.twitter.com/mKmVqIvv7O — WTA (@WTA) June 2, 2018

Le prono de la rédac

Ça y est, on va enfin pouvoir passer aux choses sérieuses avec les 8es de finale, il était temps. Plus de Français à l’horizon chez les hommes, on va donc chaudement vous recommander de vous poser devant le match Thiem-Nishikori. Devant un public qu’il considère comme le sien puisque c’est celui de sa compagne Kiki Mladenovic, Thiem est survolté et embarque avec lui le Central. Mais comme Nishikori n’est pas non plus un gros cave, on imagine que ça va être un gros combat. Victoire de Thiem en cinq sets dans une ambiance de dingo.