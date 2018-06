Roland-Garros: Gasquet face au broyeur Nadal... Caro Garcia dernière Française... Le programme du 2 juin

Allez Richard!!! — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

Les favoris en lice

Du très, très, très beau monde sur cette partie du tableau à Roland-Garros, que ce soit chez les dames ou les hommes. Simona Halep devrait poursuivre son entreprise de démolition contre Petkovic, Pliskova et Sharapova se livreront à un choc de cogneuses, Muguruza jouera une ancienne finaliste (Stosur) et Serena Williams va devoir élever son niveau de jeu contre Julia Görges. Côté hommes, Nadal, bien sûr, mais aussi Del Potro et Cilic. Bref, on ne risque pas de s’ennuyer. Sauf peut-être devant Kevin Anderson.

Les Français du jour (ou ce qu’il en reste)

Caroline Garcia - Irina-Camelia Begu

John Isner - Pierre-Hugues Herbert

Richard Gasquet - Rafael Nadal

Le match à suivre

Pas de suspense dans cette rubrique, il ne faudra manquer sous aucun prétexte le match entre Richard Gasquet et Rafael Nadal. Le clasico à l’époque où les deux étaient juniors, le banalico depuis que l’Espagnol colle des roustes au Français sur le circuit pro. Il ne faudra pas arriver en retard, car il se pourrait que ce soit expéditif. On fait les mauvaises langues mais en réalité on a un bon feeling. On voit bien le Biterrois prendre un set à Rafa. On y croit fort.

La météo

Sortez les lunettes de soleil, il va faire beau toute la journée. Mais pas excessivement chaud. 23 degrés maximum. Prévoir une petite veste pour la fin de journée et le début de soirée parce que c’est un coup à choper la crève. Après vous faites ce que vous voulez, mais nous on vous donne des conseils pour que vous soyez au top de votre forme. Pensez à manger cinq fruits et légumes, aussi. Et à faire une demi-heure de sport par jour.

Le tweet

Benoît Paire est hyper talentueux raquette en mains. Mais ne l’est-il pas encore plus avec les pieds ? En tout cas Chloé Paquet a l’air blasée et amusée à la fois.

Benoit Paire in mixed doubles :) pic.twitter.com/R69j6q9I1h — Rena (@_irenka23_) June 1, 2018

Le prono de la rédac

Simona Halep perdra au maximum quatre jeux, Serena Williams passera encore à l’arrache et Maria Sharapova dira au revoir au tournoi. On ne parie pas sur le match de Caro Garcia de peur de lui porter la poisse.