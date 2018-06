Roland-Garros: Pouille pour le troisième jour de suite… La next-gen à l’œuvre… Le programme du 1er juin

Lucas Pouille au deuxième tour à Roland. — AFP

Les favoris en lice

Début du troisième tour à Roland-Garros ce vendredi et dans la partie basse du tableau masculin, les favoris sont des petits jeunes. Dominic Thiem et Alexander Zverev se farciront Berrettini et Dzumhur, tirages abordables mais ne sait-on jamais avec ces deux-là. Ils sont capables de lâcher des sets en cours de route. On n’oublie évidemment pas Novak Djokovic qui revient de mieux en mieux et sera opposé à Bautista-Agut. Un bon test pour le Serbe. Chez les dames, Caroline Wozniacki et Elina Svitolina seront à l’œuvre, de même que Petra Kvitova. Tout ce beau monde finira bien vite par se rencontrer.

Les Français du jour (en voie de disparition, mais que fait WWF ?)

Pauline Parmentier - Caroline Wozniacki

David Goffin - Gaël Monfils

Lucas Pouille - Karen Khachanov

Kei Nishikori - Gilles Simon

Le match à suivre

VERDASCO VS DIMITROV !!! On l’écrit en grand parce que notre flair de connaisseurs a détecté une immense baston en cinq sets entre la puissance et la grinta de l’Espagnol et le talent imprévisible du Bulgare. Les foules vont se lever, sur place ou devant la télé. Et à la fin, Verdasco​ passera en huitièmes de finale.

La météo

Toujours aussi imprévisible mais a priori les orages sont partis, il devrait faire pas trop chaud et plutôt beau avec un temps variable, des éclaircies et peut-être de rares averses l’après-midi. En gros, on devrait aller au bout sur tous les courts.

Le tweet du jour

La réaction de Juan Martin Del Potro après avoir sorti Julien Benneteau de son dernier Roland-Garros. C’est tellement, mais alors tellement classe qu’on a envie de devenir dans la minute le pote de Jean-Martin.

"It wasn’t easy for me to play a guy like Julien in Paris. I am so proud of him."@delpotrojuan #RG18 pic.twitter.com/gUZlQJ1Qcx — Roland-Garros (@rolandgarros) May 31, 2018

Le prono (super optimiste) de la rédac

Tous les Français vont perdre vendredi. Sauf peut-être Pouille face à Khachanov et encore, c’est pas sûr.