Roland-Garros: Gasquet, plus qu'un match avant Nadal... Benneteau contre Del Potro... Le programme du 30 mai

Richard Gasquet jouera contre Jaziri, jeudi — AFP

Les favoris en lice

Roland-Garros est heureux en cette année 2018 : les deux numéros un, tant qu’ils seront là, joueront le même jour. Et pour le moment, ils sont toujours là. Rafael Nadal sera opposé à Guido Pella tandis que Simona Halep enchaînera contre une autre Américaine, Townsend. Juan Martin Del Potro et Marin Cilic seront eux aussi dans l’arène, de même que Serena Williams qui jouera gros face à la tête de série n°17, Ashleigh Barty. C’est d’ailleurs chez les dames que l’on trouvera le meilleur plateau en ce jeudi avec, en plus de tout ce beau monde, Muguruza, Sharapova et Caro Garcia. Le feu d’artifice s’annonce de toute beauté.

Les Français en lice (plus beaucoup déjà)

Peng Shuai – Caroline Garcia

Richard Gasquet – Malek Jaziri

Juan Martin Del Potro – Julien Benneteau

Pierre-Hugues Herbert – Jérémy Chardy

Garbine Muguruza – Fiona Ferro

La météo

Toujours le même temps pourri et ces nuages orageux pas franchement amicaux qui squattent le ciel de Roland comme des zadistes. Attention, on n’a rien contre les zadistes, sauf quand ils font pleuvoir des grosses gouttes, font s’abattre la foudre sur les gentils arbres et interrompent les matchs à Roland-Garros. Là, oui, on s’énerve. Et malheureusement ça risque fort d’arriver en début d’après-midi, jeudi. Risque d’orages entre 14 heures et 17 heures d’après Météo France.

Le match à ne pas louper

Del Potro-Benneteau, ça semble évident. L’Argentin n’est pas au top du top de sa forme même s’il s’est montré autoritaire sur les trois dernières manches face à Mahut. En face de lui, Bennet’ aimerait bien que sa tournée d’adieux dure le plus longtemps possible (le Français arrêtera après l’US Open). Ne jamais sous-estimer la puissance du chant du cygne. Jamais.

Le tweet

Pendant ce temps, à Vera Cruz… Milos Raonic est en avance sur tout le monde et s’entraîne sur gazon. Joue-la comme Rodgeur.

Getting stronger each day 🌱💪 pic.twitter.com/1pswdXvikt — Milos Raonic (@milosraonic) May 30, 2018

Le prono de la rédac

Ça va aller très vite pour Caroline Garcia et Richard Gasquet. Faudra bien veiller à ne pas fermer l’œil au moment où nos deux comètes de Halley rentreront sur le court. Ça sera aussi très expéditif pour Fiona Ferro contre Muguruza, mais pas dans le bon sens cette fois-ci.