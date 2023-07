A la Commanderie,

Après le temps du diagnostic, celui de l’action. Depuis son arrivée à la présidence, Pablo Longoria ne mâche pas ses mots quant à la situation du centre de formation de l’Olympique de Marseille : Un « manque de rigueur et de discipline honteux », et des infrastructures loin d’être au niveau, pour ne citer que ces exemples. Un état des lieux partagé par Yann Daniélou, le directeur du centre de formation, et surtout Marco Otero, directeur technique de la formation.

Les deux nouveaux hommes forts de la formation – le premier est arrivé l’été dernier, le second en début d’année – ont convié la presse jeudi pour un temps d’échange décontracté autour des principaux axes de travail désormais mis en place au sein de la pouponnière marseillaise, tant décriée pour son peu de résultat en termes de joueurs formés. « Tout le monde disait que c’était impossible de changer le centre de formation, moi je pense que c’est impossible que ce soit impossible », a commencé par dire l’Espagnol, passé par Bâle, le Spartak Moscou ou encore Valence, pour afficher sa motivation.

Les infrastructures

Les travaux au centre d’entraînement ont déjà commencé. Impossible d’accéder par exemple au parking du centre d’entraînement - on a même cru à un moment rejoindre le loft « marseillais » avec Jordan Amavi. Pendant que les joueurs de l’effectif pro ont décollé pour leur stage de présaison en Allemagne, les jardiniers ont pris leur place pour transformer le synthétique peu adapté du terrain réservé à la formation à une pelouse hybride.

« En termes d’infrastructure, il n’y a rien. Il n’y a même pas de salle de musculation et de club house sur l’OM Campus. Et l’espace médical est dans des Algeco », résume Marco Otero. « Si je viens visiter les infrastructures du centre de formation avec mon enfant, c’est sûr que je lui dis d’aller ailleurs », ajoute Yann Daniélou. Le changement de pelouse n’est qu’un début dans la volonté de la direction olympienne d’investir à la fois à la Commanderie et sur l’OM Campus, afin de créer les conditions et « une culture » chère à Pedro Iriondo, directeur de la stratégie, et plus généralement à la direction olympienne. Les jeunes du centre de formation et l’équipe féminine pourraient jouer ailleurs qu’au campus, peu adapté pour les matchs.

Renforcer le partenariat OM next génération

Un des problèmes rapidement identifiés par la nouvelle direction du centre de formation est la difficulté de convaincre un jeune joueur de la région de s’engager avec l’OM. Plutôt que d’attirer des centaines de jeunes à l’école de foot pour « en virer 45 à la fin de saison, ce qui n’est pas correct », selon les mots de Marco Otero, l’OM va s’appuyer sur ses clubs partenaires. Le programme OM Next génération, mis en place par Jacques-Henri Eyraud et qui rassemble une vingtaine de clubs de Marseille, va évoluer. « Quand on arrivait auprès d’un club, le premier truc qu’il nous demandait c’était le montant du chèque pour le partenariat. On veut sortir de cette logique », cadre Pedro Iriondo.

« Quand tu es Marseillais, tout le monde rêve de jouer au Vélodrome. Mais pour qu’un jeune veuille intégrer le centre de formation, tu dois être capable de séduire au sein du territoire avec qui tu collabores », précise Marco Otero. Au-delà du partenariat financier « et d’afficher une bâche de l’OM qui te permettra de convaincre trois minots en plus », le club souhaite mettre à disposition des clubs partenaires des « outils de formation » et « une charte claire » afin de développer les joueurs. Et de mieux repérer les profils souhaités par la direction à travers « un logiciel commun ». Le nombre de club partenaires ne sera pas réduit, il devrait même augmenter mais dans cette logique d’accompagnement plus que de partenariat. Le but est de s’appuyer sur les personnes qui « connaissent le contexte marseillais », épaulées par des référents de l’OM.

Privilégier la qualité à la quantité

Terminé l’école de foot, donc, la préformation commence désormais chez les U10 à l’Olympique de Marseille. « Avec une seule équipe par catégorie pour privilégier la qualité à la quantité », selon Yann Daniélou. Une décision prise en rapport aux infrastructures, aussi, et pour mieux inculquer les valeurs directrices de l’OM de son centre de formation à l’équipe première : « la rigueur et la performance ». Une rigueur à laquelle s’astreint aussi le club en matière de recrutement : « Si on n’est pas le premier choix, on arrête la discussion », se montrent très clairs les deux formateurs.

La catégorie U16, dont l’intérêt sportif est limité, a été supprimée pour faire jouer les U15 en U17. Les résultats ne sont de toute façon pas l’objectif, qui est « de produire des jeunes prêts pour devenir pro », plus que de gagner des matchs. « Chaque semaine on ne prépare pas le match, mais le développement du joueur, résume Yann Daniélou. Ce qui ne nous a pas empêchés d’être champions de France U17. » La qualité au détriment de la quantité permettra aussi un meilleur accompagnement des jeunes, avec la mise à disposition de thérapeutes et de psychologues, mais aussi l’éducation sur des sujets de société, comme les agressions sexuelles ou la mort de Nahel. « Si je ne suis pas allé dans la cuisine de mon joueur, c’est que je n’ai pas fait mon travail », résume Marco Otero.

Franchise et réalité

« Avoir des rêves, c’est bien, mais il faut aussi faire face à la réalité et personne n’appelle pour toi ». Voilà ce que pourra entendre un joueur du centre de formation de la bouche de Marco Otero, dont le maître mot est la franchise. Fini donc les contrats pros pour voir croupir en réserve tel ou tel joueur qu’on a préféré signé plutôt que de prendre le risque de le voir filer ailleurs. « Ton rêve est d’intégrer l’équipe première. Moi je vais t’aider à atteindre la réserve, parce que si tu l’atteins, alors tu pourras faire du football ton métier », confie Yann Daniélou quand on lui demande quel discours il tiendra à ses joueurs. Tout simplement parce que « tout le monde ne peut pas porter le maillot de l’OM ».

D’où l’idée de conserver l’équipe réserve, contrairement à d’autres clubs comme l’AS Monaco ou le PSG, pour « les faire jouer dans plein de situations différentes », et les maintenir dans un esprit de « compétitivité ». « J’ai vu qu’à Marseille on aime marquer sa différence, alors permettez-nous de faire les choses différemment », a résumé Marco Otero. Une méthode différente, pour de meilleurs résultats ? « On verra si dans 10 ans on peut admirer un joueur qu’on a formé depuis les tribunes du Vélodrome », conclut le directeur technique.