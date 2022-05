31e : Vous vous souvenez de l’époque où on était à genoux devant Gouiri ? Ben moi non plus.

15e : C'est un but qui vaut cher sa grand-mère puisque Sainté revient à hauteur de Lorient avec 34 points, à deux points de Clermont (36) et envoie Bordeaux en Ligue 2.

11e : But stéphanois de Bouanga refusé pour hors-jeu. Mais attention, au ralenti ça m'a l'air plus que limite. Wait and see. Et vu le départ des Verts, ça serait une ouverture du score plus que méritée.