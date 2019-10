FOOTBALL La Roja a arraché mardi un match nul (1-1) en Suède, grâce à un but de Rodrigo dans les derniers instants, et se qualifie donc pour le prochain Euro. Seul point noir, la blessure de de Gea à la jambe droite

Rodrigo envoie la Roja à l'Euro. — Jessica GOW / TT NEWS AGENCY

Sur le fil. L’Espagne devient le sixième pays qualifié pour l'Euro 2020 après son match nul 1-1 arraché dans le temps additionnel en Suède, associé à celui concédé sur le même score par la Roumanie devant la Norvège, mardi, lors de la 8e journée des qualifications.

Avec ce nul, l'Espagne compte désormais 20 points, soit cinq de plus que la Suède et six par rapport à la Roumanie, alors qu’il ne reste que deux journées de compétition. « La qualification est un devoir pour une équipe comme l’Espagne, mais la réaliser a encore beaucoup de valeur. Cela nous enlève la pression et nous donne du temps pour travailler », a réagi le sélectionneur Robert Moreno. L’Espagne, qui fera partie des pays-hôtes de la compétition, rejoint la Belgique, l’Italie, la Russie, la Pologne et l’Ukraine, déjà qualifiés.

De Gea blessé

Lors du corner de la dernière chance pour les Espagnols, menés depuis le début de la seconde période après un but inscrit par Berg (50e), Fabian Ruiz a récupéré la balle au second poteau, et, étrangement seul, a pu centrer en force pour la déviation de Rodrigo Moreno, entré en cours de match (1-1, 90e+2).

David de Gea est lui sorti blessé à la jambe droite. La tête basse, il a ensuite été remplacé à l’heure de jeu par le gardien de Chelsea Kepa Arrizabalaga. Les deux matchs nuls de la tournée nordique de l’Espagne, après la Norvège samedi (1-1), laissent toutefois un bilan mitigé pour Robert Moreno, qui avait fait six changements entre les deux rencontres et s’était passé de Sergio Bousquets mardi soir.