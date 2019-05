Xavi a remporté quatre Coupes aux grandes oreilles. — Manu Fernandez/AP/SIPA

La suite semblait logique pour l’ancien milieu de terrain emblématique du FC Barcelone. Avec ses 767 matchs et 85 buts sous le maillot blaugrana, Xavi (39 ans) était considéré comme l’une des têtes pensantes du Barça de Pep Guardiola. Pas étonnant donc qu’il tienne désormais à prendre la casquette d’entraîneur.

Il a confirmé sa décision, attendue depuis plusieurs mois, dans une lettre ouverte à ses fans dans les colonnes du quotidien espagnol Marca.

« C’est ma dernière saison en tant que joueur, mais je suis impatient de voir ce que l’avenir me réserve en tant qu’entraîneur. J’ai eu la chance de jouer au football jusqu’à 39 ans. Je voudrais terminer cette ultime saison en remportant la Coupe de l’Emir (Coupe du Qatar) et en qualifiant l’équipe pour la Ligue des champions asiatique. »

Xavi a entamé sa formation d’entraîneur

Depuis quatre ans, Xavi Hernandez évolue à Al Saad en D1 au Qatar. Mais avant cela, la légende barcelonaise a tout gagné. Huit fois champion d’Espagne, quatre fois vainqueur de la Ligue des champions, deux fois titrés à l’Euro avec la Roja et champion du monde en 2010.

🔝767 partidos jugados

⚽️ 85 goles marcados

🏆 25 títulos

💪 Máximo exponente del estilo Barça — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 2, 2019

Par son intelligence de jeu au coeur du terrain et son sens du collectif, Xavi a marqué sa génération et côtoyé les plus grands. Son ami et coéquipier durant 13 ans à Barcelone, Andres Iniesta, a d’ailleurs tenu à lui rendre hommage sur Twitter.

El mejor socio. Un privilegio crecer y compartir a tu lado toda mi carrera y los mejores momentos. Un ejemplo de profesional. Gracias por todo lo enseñado al mundo del fútbol.

La mejor de las suertes en esta nueva etapa, Xavi!! 😉 pic.twitter.com/XjbOm4ucX9 — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) May 3, 2019

Selon le quotidien catalan Sport, Xavi serait déjà revenu en Espagne ces derniers mois pour entamer sa formation au diplôme d’entraîneur. Il devrait pouvoir officier dès le 1er juillet partout dans le monde, mais c’est bien le Qatar qu’aurait choisi le futur coach pour commencer sa nouvelle vie sur le banc et devenir mes que un jugador.