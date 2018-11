Manchester City: «L'autre genou était jaloux!»... Opéré avec succès, Benjamin Mendy lâche une vanne après sa blessure

Le latéral gauche Benjamin Mendy, souffrant d’une entorse du genou gauche et d’une lésion méniscale, a été opéré mercredi à Barcelone, a annoncé son club de Manchester City sur son site internet, « une opération qui s’est bien déroulée » selon l’international français.

Benjamin Mendy, 24 ans, forfait pour les deux prochains matches de l’équipe de France, face aux Pays-Bas et à l’Uruguay, a été remplacé par Ferland Mendy (Lyon, 23 ans). « Mendy subit une opération à un genou. Reviens plus fort », ont écrit les Citizens sur leur compte Twitter sans préciser la durée de l’indisponibilité de l’international français.

Other knee was jealous but the operation went well and its all good now 😘 be back soon guys u just have to found another FPL captain for some games 😝✌🏾 https://t.co/RD5ZGGkhMS