Liste des Bleus EN DIRECT: Martial et Fekir in, Payet out, une liste sans surprise... Suivez l'annonce de la liste de DD en live

14h18: Là on vient de vivre un moment terriblement gênant où un journaliste de Canal lui apporte une photo de lui, dix ans en arrière, avec cette question « On vous a trouvé nettement mieux aujourd'hui [on imagine qu'il parle du physique], qu'avez-vous changé entre temps ? ». Deschamps se demande ce qui lui arrive. Puis lâche, le plus tranquillement du monde: «moi aussi je vais vous prendre en photo et vous verrez le résultat dans 10 ans ».