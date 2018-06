Equipe de France: Didier Deschamps confirme sa liste des 23 pour la Russie

Didier Deschamps en conférence de presse après l'annonce de la liste des 23 pour le Mondial 2018, le 17 mai. — AFP

On s’en doutait après les bonnes performances de Mendy et de Sidibé en équipe de France, les deux latéraux représentants les principales incertitudes, mais c’est désormais confirmé : la liste des 23 de la France pour la Russie vient d’être validée par Deschamps, et il s’agit exactement de celle qu’il avait annoncée le 17 mai à TF1. Direction donc la Coupe du monde et la conquête de la Russie avec ce groupe de 23.



Les 23 Français :

​

Gardiens : Areola (PSG), Lloris (Tottenham/ANG), Mandanda (Marseille)

Défenseurs : Pavard (Stuttgart/ALL), Sidibé (Monaco), Kimpembe (PSG), (Marseille), Varane (Real Madrid/ESP), Umtiti (FC Barcelone/ESP), L. Hernandez (Atlético de Madrid/ESP), Mendy (Manchester City/ANG)

Milieux : Kanté (Chelsea/ANG), Matuidi (Juventus/ITA), Nzonzi (Séville FC/ESP), Pogba (Manchester United/ANG), Tolisso (Bayern Munich/ALL)

Attaquants : Dembélé (FC Barcelone/ESP), Fekir (Lyon), Giroud (Chelsea/ANG), Griezmann (Atlético de Madrid/ESP), Lemar (Monaco), Mbappé (PSG), Thauvin (Marseille).