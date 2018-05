VIDEO. Klopp chante avec les supporters jusqu'à six heures du matin après la finale perdue

Vous ne pourrez pas enlever ce sourire. — Paul ELLIS / AFP

Jurgen Klopp et Liverpool, c’est une magnifique et évidente histoire d’amour. Et comme toute belle romance, il y a forcément des moments difficiles et des désillusions. Par exemple une finale de Ligue des champions perdu face au Real Madrid. Mais comme dans toute belle histoire, l’amour se relève et profite de la vie malgré les coups durs. Et dans ce domaine, Klopp et les fans des Scousers ont fait fort, en chantant à six heures du matin la nuit de la finale perdue, sans doute un peu éméchés. Qu’importe, c’est beau à voir, et un tel état d’esprit fait plaisir :

Jurgen Klopp at 6am this morning. What a man. 🔴 pic.twitter.com/lrm22OVzRr — Oliver Bond (@Oliver__Bond) May 27, 2018

Parce que voyez-vous, une relation, ce n’est pas avoir le coup de foudre, c’est savoir traverser les orages (oui, c’est beau, vous pouvez la noter et la ressortir à votre crush).