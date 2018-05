WTF: Hatem Ben Arfa sera chroniqueur à la Coupe du monde, ça promet

Hatem Ben Arfa, la plume dans la plaie. — Capture d'écran

Voilà des mois que Ben Arfa n’a plus joué un match professionnel. Mais à défaut de taper dans un ballon, l’artiste déchu de la Ligue 1 trempera sa plus belle plume lors de la Coupe du monde. Il officiera en effet en tant que chroniqueur pour France Football pendant toute la Coupe du monde.

OFFICIEL !



Hatem Ben Arfa quitte le PSG et rejoint France Football : il occupera un poste de chroniqueur sur toute la durée de la Coupe du Monde. 😛



Prise de fonctions le 12 juin prochain. pic.twitter.com/pdl5IOwFXl — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) May 28, 2018

Et le programme promet du lourd : Dans ses chroniques intitulés Tribune Libre, il livrera ses coups de cœur et ses coups de gueule sur les Bleus mais aussi sur toutes les autres sélections du Mondial. Mieux que ça, il fera ses chroniques avec Yaya Touré, ce qui promet un duo qui a le potentiel pour dépasser Thierry Roland - Jean Michel Larqué dans les cœurs et les esprits. Mais comme on le sait avec Hatem, un potentiel, ça peut vite se gâcher…