Clash: Salah s'en prend à la Fédération égyptienne!

Alors qu’il marche sur l'eau cette saison avec Liverpool, et qu’il est même dans la course pour le Ballon d'Or, Mohamed Salah doit gérer son nouvel impact médiatique. Et il aimerait pour cela que sa Fédération ne lui tire pas dans les pattes.

2. The issue relates to Salah's image used by the Egyptian FA with its commercial partners. It is believed the Egyptian FA have a partnership deal with mobile network WE (among others) & Salah’s image along with the WE brand has been emblazoned on the side of an Egypt Air plane. pic.twitter.com/DMTjnWgYwn