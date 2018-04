Strasbourg-Nice: L'option Gym a-t-elle été la bonne pour Ihsan Sacko?

Mathilde Frénois et Alexia Ighirri

Le jeune attaquant Ihsan Sacko a quitté le Racing club de Strasbourg pour l'OGC Nice au mercato d'hiver. — NICOLAS TUCAT / AFP

Nice se déplace au stade de la Meinau à Strasbourg samedi (20h) pour le compte de la 35e journée de Ligue 1.

Au mercato d'hiver, Ihsan Sacko avait quitté le Racing racheté par le Gym. Après deux titularisations, quelques apparitions en fin de match et des passages en équipe réserve.

Le choix du jeune attaquant soulève quelques interrogations.

Une première partie de saison au pays des cigognes, une seconde sur les terres des Aiglons. L’attaquant Ihsan Sacko, 20 ans, a quitté le Racing club de Strasbourg au mercato d’hiver, acheté par l'OGC Nice. A l’heure de la confrontation entre ces deux clubs au stade de la Meinau à Strasbourg, samedi à 20h, le choix du jeune ailier – que l’on disait frustré, car en manque de confiance et de temps de jeu chez le promu strasbourgeois — de rejoindre un club taillé pour l’Europe peut interroger.

Mercredi, Ihsan Sacko s’est confié à 20 Minutes : « A Strasbourg, je ne me sentais plus trop évoluer avec le coach. J’ai décidé de partir. Je ne regrette pas. Nice va m’aider à passer un cap. Je vais beaucoup plus progresser ici. »

Ihsan Sacko « puait le foot »

Quitte à paraître trop ambitieux pour un joueur qui n’avait pas encore un statut d’incontournable à Strasbourg ? « Les jeunes pensent toujours que c’est mieux ailleurs. Nice fait peut-être plus rêver que Strasbourg. Il voulait peut-être apprendre dans un nouvel environnement. Mais est-ce qu’il aurait dû partir dans un club moins huppé… », tente de répondre Frédéric Zago, responsable de la formation à Valenciennes par lequel Ihsan Sacko est passé.

Ce dernier se souvient d’un « bon gamin, courageux, qui puait le foot ».

« Il savait où se mettre au bon moment. C’est un bon footeux, qui a cultivé ça pour compenser son physique. »

Il faut dire que les difficultés de l’attaquant étaient davantage physiques selon son ancien formateur : « Il était frêle, assez fragile, et donc souvent blessé. Il avait du mal à enchaîner chez nous. Mais s’il est épargné par les blessures, c’est un gamin qui saura rebondir ».

Sacko il a pas l'air de jouer plus à Nice qu'au Racing — T-L (@Tristan_Lulu) February 18, 2018

Côté niçois, comment expliquer la stratégie de ne recruter qu’Ihsan Sacko, titularisé neuf fois à Strasbourg pour zéro but, au mercato d’hiver pour environ deux millions d’euros ? Et pour le titulariser deux fois depuis son arrivée, voire l’envoyer en équipe réserve ?

Réponse logique : en inscrivant le joueur sur le long terme. Au moment de la présentation du joueur à la presse, le président de l’OGCN Jean-Pierre Rivère expliquait que « même si nous ne communiquons jamais sur la durée des contrats, quand nous faisons signer de jeunes joueurs, c’est pour de longues durées. Cela leur laisse le temps d’appréhender un nouveau club, un nouveau style de jeu et de progresser. »

Une clause de valorisation

Jeudi, avant le déplacement à Strasbourg, le milieu Jean-Michaël Seri n’en disait pas moins : « Ihsan est investi et il a envie de démontrer qu’il est venu ici pour aider l’équipe, ce qu’il va faire au fil du temps »

Engagé avec Nice a priori pour quatre ou cinq ans, Ihsan Sacko dispose selon nos informations d’une clause de valorisation signée sous seing privé à hauteur de 50 millions d’euros. L’une des plus importantes du Gym.

« A son âge, l’important c’est de jouer »

A l’OGCN, on loue aussi « l’excellent état d’esprit » de l’ailier, saluant ses performances avec la réserve en National 2 lorsqu’il n’a pas été convoqué avec les pros. Il a été buteur et passeur lors de ses deux premiers matchs en N2.

Avec les pros ou en réserve, « à son âge l’important c’est de jouer, juge Frédéric Zago. Peut-être qu’il n’est pas prêt à assumer les ambitions de Nice. La stratégie est sans doute de lui laisser du temps pour se construire. Nice est un club qui anticipe sur l’avenir. Et s’il a mis de l’argent pour l’acheter c’est qu’il a décelé un potentiel. »

Le joueur se montre lui aussi patient : « Je viens seulement d’arriver je prends mes marques, je prends mon temps. Au Gym je travaille dans la durée. » Et Ihsan Sacko de conclure sur ses passages en réserve : « Ça me fait bosser mentalement ». En attendant de s’installer chez les pros un peu plus durablement.