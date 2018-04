«Un seigneur», «un grand», «un homme juste», le monde du foot rend hommage à Henri Michel

Après l’annonce du décès d'Henri Michel, la France du foot (mais pas que) a tenu à rendre hommage à l’ancien sélectionneur de l' équipe de France de 1984 à 1988. Agé de 70 ans, celui qui a également mené la sélection du Maroc jusqu’à la Coupe du monde 1998 en France, était un personnage immensément respecté par ses anciens joueurs, ses confrères entraîneurs et sélectionneurs ainsi que par les journalistes sportifs qui l’ont côtoyé durant sa carrière.

Voici quelques exemples de ceux qui ont voulu témoigner de leur chagrin et leur respect pour l’homme, le joueur et l’entraîneur.

Toutes mes sincères condoléances à la famille d’Henri Michel meilleur entraîneur national que le Maroc 🇲🇦 ait eu. 😔Paix à son âme 🙏 #RIP

All my thoughts to the family of Henri Michel 😥🙏 #RipHenriMichel pic.twitter.com/h6GL3IaSoD