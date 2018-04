Fessé par l'OM, le LOSC plonge vers la Ligue 2... Et Christophe Galtier se pose beaucoup de questions (sans réponse)

Christophe Galtier était très touché par la défaite de Lille à Marseille, ce samedi. — AFP

L'ancien lillois (hum hum) Thauvin avait fait basculer le LOSC hors de la zone rouge le week-end dernier, en arrachant la victoire pour l'OM face à Troyes.

Avec un doublé dès le début de match, et au final une victoire 5-1, l'OM de Thauvin fait replonger le LOSC à la 19e place.

Christophe Galtier peut-il l'en faire sortir ? On se pose la question, et apparemment, lui aussi...

« Allez, courage ! » Christophe Galtier est chez lui, à Marseille. Ce samedi, les plus anciens des suiveurs de l’ OM avaient de la pitié pour l’entraîneur de Lille. Il a longuement été réconforté par un vétéran de la zone mixte marseillaise, après une ignoble défaite du LOSC, ce samedi (5-1). En théorie, les journalistes posent les questions. Après cette nouvelle raclée, c’est l’entraîneur lillois qui se creuse la tête.

>> Faut-il remplacer le gardien remplaçant ? Christophe Galtier voulait « piquer au vif » Mike Maignan en installant dans les buts Hervé Koffi. Le voilà piqué par le doute, tant le jeune gardien burkinabé, déjà fautif à Bordeaux, a multiplié boulettes et ballons relâchés, ce samedi. A-t-il perdu sa place de titulaire ? Quand on lui a posé la question, Christophe Galtier a doucement dodeliné de la tête. Il a laissé un grand silence, puis : « On ne peut pas dire qu’il a fait un grand match. Ni qu’il a été aidé par ses défenseurs. » « On verra bien », a conclu l’entraîneur. Mais ça semble tout vu.

>> Comment éviter les effondrements psychologiques ? Lille a perdu dix points dans les dix dernières minutes cette saison. Mais à Marseille, le LOSC s’est crashé quelques minutes après le décollage : en une demi-heure, Marseille menait déjà 2-0, et avait quatre buts d’avance après 38 minutes. Pourtant, dans le premier quart d’heure, Lille a eu plusieurs opportunités et a tiré quatre fois au but. « On s’est laissés aller à croire que ça allait être agréable, qu’on aurait plus d’occasions », soupirait Galtier. Un soupir, puis encore un silence, quand un journaliste lui a demandé comment, concrètement, il allait (re)donner du mental à ses troupes.

OM-Lille: Ils se sont «engueulés», mais c'est oublié... Les solistes Thauvin et Payet mettent en scène leurs accords https://t.co/0t5S49ejeC via @20minutesSport pic.twitter.com/qTyRpc8g0F — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) April 21, 2018

>> Comment rendre agressifs de timides mercenaires ? « Il reste quatre batailles » : Yassine Benzia, auteur de son premier but depuis plus d’un an, tente la métaphore guerrière. Ce samedi, le capitaine était le seul soldat sur le terrain. Un capitaine sans équipage, qui dénonçait, à la mi-temps, le « match de touristes » de son équipe. Les jeunes Lillois (23 ans de moyenne d’âge au coup d’envoi) n’ont remporté aucun duel important. « Beaucoup trop de joueurs s’effacent parce qu’on pense que le football, ce n’est que lorsqu’on a le ballon dans les pieds, à son rythme, et à sa manière. C’est une très grosse erreur » : là encore, le constat de l’entraîneur Lillois est juste. Mais là non plus, pas de solutions.

J’ai entendu aucune critique sur Galtier depuis son arrivée. Il a pris une équipe mal en point c’est devenu des morts vivants. Mais bon c’est un bon copain 🤷‍♂️ — ViceisFootball (@ViceIsFootball) April 21, 2018

« Est-ce que cette équipe peut faire preuve de détermination ? » C’est bien Galtier qui pose la question, pas un journaliste. Il a une petite semaine pour trouver des réponses. Samedi prochain, le LOSC reçoit Metz, lanterne rouge, qui n’a plus que trois points de retard.